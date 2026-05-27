Ponte del 2 giugno, dal caldo estivo ai temporali: che tempo farà da Nord a Sud

Dopo una fase di caldo tipicamente estivo, le previsioni meteo per il Ponte del 2 giugno preannunciano l’arrivo di un fronte più instabile che spaccherà letteralmente l’Italia in due, con un clima più mite al Sud e un vortice temporalesco al Nord.

Dopo il caldo arriva l’instabilità: il meteo del Ponte del 2 giugno

Secondo le stime de Il Meteo, dopo un weekend ancora molto soleggiato e caldo, grazie alla spinta dell’anticiclone africano, il Ponte del 2 giugno si rivelerà un po’ più instabile, soprattutto durante la giornata di lunedì 1 giugno.

Le correnti calde del vasto anticiclone continueranno a condizionare il tempo almeno fino a domenica 31 maggio regalando, quasi ovunque, scenari tipicamente estivi. Già in questa ultima settimana, del resto, le temperature sono rapidamente aumentate, regalando la prima vera ondata di caldo di stagione.

Dopo un fine settimana ancora caratterizzato da sole dominante, l’inizio della prossima settimana mostrerà qualche cambiamento. La pressione, infatti, tenderà a diminuire rendendo la giornata del primo giugno meno stabile, ben lontana dai valori estivi finora registrati.

In alcune zone del paese potranno farsi strada addirittura tendenze temporalesche, in particolare tra Liguria, Emilia, bassa Lombardia e settori del Triveneto. Il tutto sarà accompagnato anche ad una moderata flessione delle temperature.

Non mancheranno rovesci e annuvolamenti sul resto della penisola dove, però, il clima si manterrà essenzialmente mite. In ogni caso l’instabilità avrà le ore contate: già a partire da martedì 2 giugno, la pressione tornerà ad aumentare, facendo migliorare nuovamente il quadro climatico. Dunque, farà sempre caldo ma senza gli eccessi di questa parte conclusiva di maggio.