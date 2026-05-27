ULTIM’ORA. Tragedia al Cardarelli di Napoli, paziente si lancia nel vuoto: è morta a 58 anni

Dramma all’ospedale Cardarelli di Napoli dove, questa mattina, una donna è morta dopo essersi lanciata nel vuoto.

Dramma al Cardarelli di Napoli, si lancia nel vuoto: è morta

La tragedia si sarebbe consumata poco prima delle 10:00. La donna, di 58 anni, era ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati del Cardarelli. Avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal terzo piano del padiglione E.

“I pazienti della Tigu sono seguiti con grande attenzione, anche attraverso una valutazione psicologica, proprio per i traumi riportati. Nel caso di specie, sembrerebbe che l’episodio si sia verificato nell’ambiente del bagno, probabilmente perché luogo di maggiore privacy. La paziente doveva essere trasferita questa mattina in Chirurgia plastica ricostruttiva” – si legge nella nota diffusa dal Cardarelli.

“Tutti i pazienti sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva. Nell’anno 2025 l’Azienda ha rinnovato le procedure anti-suicidio. La Direzione strategica dell’ospedale Cardarelli esprime il cordoglio e la propria vicinanza ai familiari“.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.