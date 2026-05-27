A Napoli torna la Fiera di Auto e Moto più grande del Centro-Sud: 4 giorni tra show e dj

Dal 4 al 7 giugno 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva Auto Moto Napoli Expo, la fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata al mondo auto, moto, supercar e auto di lusso.

Auto Moto Expo: il programma edizione 2026

Organizzato da Auto Moto Eurofiera, per la seconda edizione 2026, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità del settore automobilistico e motociclistico: dalle supercar ai veicoli elettrici dell’Area E-Mobility, passando per moto e auto di ultima generazione, oltre a veicoli d’epoca.

La fiera non si limita solo all’esposizione di auto e moto ma offre anche test drive, simulazioni virtuali, musica e intrattenimento. Affianco ai numerosi stand espositivi, la fiera sarà suddivisa in diverse aree: l’area palco con il dj set di Mixed By Erry, l’arena show con spettacoli di taxi drift e drivemotive, la zona tuning con gare audio, limbo e premiazioni.

Per la giornata di chiusura domenica 7 giugno alle ore 14 si terrà la sfilata Miss Mondo con la premiazione Miss Auto Moto Napoli. A raccontare e narrare l’intera fiera le interviste tv di Diano Piacenti e la presenza di Radio Marte Stereo. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Etes con prezzi a partire da 16 euro e abbonamenti a partire da 43 euro.



