5 agosto a Torre Annunziata: storia del ritrovamento prodigioso della Madonna della Neve
Ago 05, 2026 - Clara Flauto
Rievocazione storica del ritrovamento del quadro della Madonna della neve
Il 5 agosto 1354 segna una data particolarmente importante per Torre Annunziata. Secondo la tradizione, quel giorno venne recuperato dal mare il quadro della Madonna della Neve, oggi patrona della città, amatissima dai torresi.
Il recupero dalle acque di Rovigliano
Il 5 agosto di quasi 700 anni fa, dei pescatori di Torre Annunziata, impegnati a gettare le proprie reti nella acque antistanti lo scoglio di Rovigliano, notarono una grossa cassa lignea, dalla provenienza misteriosa, galleggiare fra le onde. Incuriositi, decisero di trascinarla a riva, rivelandone il contenuto. Il busto di una Madonna scura, con in braccio Gesù Bambino, si presentò ai loro occhi.
Dai tratti chiaramente orientali, il volto della Madonna era caratterizzato da particolari colori che, secondo la tradizione popolare, si alternavano rapidamente, oscillando fra tonalità brune, rosse e chiare.
In mancanza di iscrizioni sul quadro che ne specificassero l’origine, fu chiamata Madonna della Neve, poichè il 5 agosto si celebra la miracolosa nevicata del 358 d.C sul monete Esquilino.
I pescatori riconobbero immediatamente il ritrovamento come un evento prodigioso, e decisero di portare il quadro in città.
La disputa con i pescatori di Castellammare
L’adozione del quadro della Madonna della Neve da parte dei torresi non fu del tutto semplice. Alcuni pescatori di Castellammare, infatti, ritenevano che l’effigie sacra si trovasse nelle acque appartenenti alla propria città. Ne seguì una lite furiosa fra i due gruppi di pescatori, che si concluse con l’intervento di un magistrato dell’epoca, a favore di Torre Annunziata.
La rievocazione storica del ritrovamento del quadro della Madonna della Neve
Come ogni anno, la città di Torre Annunziata ricorda oggi quel miracoloso giorno, con la suggestiva rievocazione storica del ritrovamento, prevista per le ore 18.00 sull’arenile delle Sette scogliere. Durante l’evento, i pescatori simulano la disputa con la confinante Castellammare, e il trionfo per l’ottenimento del quadro.
I festeggiamenti di quest’anno non si limitano al 5 agosto. La Basilica della Madonna della Neve, in collaborazione con il Comune, propone un ricco programma di eventi, che si concluderanno domenica 9 agosto, con la solenne processione del quadro per le strade della città e il tradizionale spettacolo pirotecnico.