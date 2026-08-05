Documento falso per avere lo sconto sul traghetto per Ischia: arrestato tronista di Maria De Filippi

Pur di ottenere uno sconto sul biglietto, si può finire anche in manette, persino se ci si presenta come un volto “noto” della televisione. È quanto accaduto a Ischia, dove i carabinieri della locale stazione, impegnati in controlli al porto, hanno fermato un uomo di 56 anni pronto a lasciare l’isola. Di fronte al controllo, l’uomo si è mostrato quasi sorpreso che i militari non lo riconoscessero, dichiarando di aver partecipato come tronista alla nota trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi.

I carabinieri, senza lasciarsi condizionare, hanno comunque proseguito con la perquisizione. Il 56enne ha esibito la propria carta d’identità, risultata autentica, ma nella borsa è stato trovato un secondo documento, anch’esso intestato all’uomo, con l’unica differenza della residenza, indicata a Barano d’Ischia anziché altrove.

Il trucco per pagare meno il biglietto del traghetto

Dagli accertamenti dei militari è emerso che, lo scorso 3 agosto, l’uomo aveva già acquistato un biglietto per Ischia usufruendo della tariffa agevolata riservata ai residenti dell’isola, proprio grazie alla seconda carta d’identità con residenza fittizia. Poco prima del controllo al porto, i carabinieri hanno accertato che il 56enne aveva tentato di ripetere lo stesso raggiro per il viaggio di ritorno.

Un doppio tentativo di frode, dunque, messo in atto sfruttando un documento d’identità contraffatto pur di risparmiare sul costo della traversata, a danno della compagnia di navigazione.

Arrestato per possesso di documento falso

Il 56enne è stato arrestato con l’accusa di possesso di documento falso. Dovrà inoltre rispondere di truffa ai danni della compagnia di navigazione, per aver usufruito indebitamente della tariffa riservata ai soli residenti dell’isola d’Ischia.