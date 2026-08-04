Tragedia a Ercolano: operaio precipita dal quarto piano e muore

Un operaio è precipitato dal quarto piano di una palazzina ad Ercolano ed è morto a causa dei traumi riportati. Il fatto è successo ieri in via Niglio, nel tardo pomeriggio: a perdere la vita un uomo di 54 anni.

Operaio precipita dal quarto piano e muore a Ercolano

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre stava lavorando, eseguendo alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. Si è schiantato nei pressi dell’androne del palazzo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’Ospedale del Mare dove è morto per i gravi tarumi riportati.

Le autorità indagano per chiarire la posizione lavorativa e il rispetto delle norme di sicurezza, oltre ad accertare la dinamica dell’incidente. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.