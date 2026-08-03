Torre del Greco, in arrivo i fondi europei Prius: 16 milioni per piazzette, Villa Sora e Villa Macrina

Il Comune di Torre del Greco si prepara alla gestione dei fondi Prius: una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana degli ultimi anni grazie ai fondi europei dell’omonimo programma.

Prius è l’acronimo di Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile: si tratta di interventi per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro, destinati alla riqualificazione del centro storico, dell’area di Villa Sora e di Villa Macrina.

Cabina di regia in Regione: prossima la firma dell’Accordo di Programma

Un passaggio decisivo si è svolto nei giorni scorsi con la riunione della Cabina di regia, tappa propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Comune e Regione Campania, che consentirà l’avvio dei finanziamenti.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Luigi Mennella, l’assessore regionale al Governo del Territorio Enzo Cuomo, la consigliera regionale Loredana Raia, i dirigenti comunali Egidio Ciani e Gaetano Camarda, oltre ai funzionari dei due enti coinvolti.

Il programma rientra nella strategia del PR FESR Campania 2021-2027, attraverso cui la Regione sostiene interventi di sviluppo sostenibile nelle città medie e nei principali poli urbani.

I tre progetti che cambieranno il volto della città

Sono tre gli interventi approvati nell’ambito del programma.

Il primo riguarda la rigenerazione del centro storico, con il recupero del sistema delle piazzette e la valorizzazione del Parco Bottazzi, con l’obiettivo di restituire nuovi spazi pubblici e migliorare la fruibilità dell’area.

Il secondo progetto prevede la riqualificazione dell’area Palatucci, destinata a diventare un nuovo spazio pubblico in collegamento con il sito archeologico di Villa Sora.

Il terzo intervento interessa invece Villa Macrina, che sarà restaurata e valorizzata attraverso la realizzazione di spazi dedicati alla poesia leopardiana e di un caffè letterario.

Quasi 13 milioni già finanziati

Il primo progetto e una parte consistente del secondo sono già stati finanziati dalla Regione Campania con 12.904.564,77 euro. La restante parte della progettazione rientra invece nella quota premiale prevista dal programma Prius, che potrà essere finanziata nelle fasi successive.

Nei prossimi giorni è attesa la firma ufficiale dell’Accordo di Programma, atto che consentirà l’avvio dell’iter operativo.

Il gruppo di lavoro del Comune

Responsabile unico del procedimento per i tre interventi è l’architetto Laura Calandriello, funzionario tecnico del Comune. Nel gruppo di lavoro dedicato al programma Prius figurano anche i funzionari Rosa Formisano, Nicola Potenza e Mario Notomista, assunti attraverso il concorso Ripam promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per seguire l’evoluzione degli interventi, il Comune ha inoltre attivato una sezione dedicata al programma Prius sul proprio sito istituzionale: https://comune.torredelgreco.na.it/prius/.