Quartiere Leopardi, la richiesta al comune: due strade private potrebbero diventare ad uso pubblico

Via Romagna e via Pino a due cime, due strade del quartiere Leopardi a Torre del Greco potrebbero trasformarsi da private ad uso pubblico: la richiesta abbracciata dal consigliere Michele Langella.

Via Romagna e via Pino a due cime potrebbero divenire ad uso pubblico

Due strade ai confini tra Torre del Greco e Torre Annunziata che nel corso del tempo si sono, di fatto, trasformate da vie di quartiere in arterie di collegamento e deflusso di veicoli anche per i comuni viciniori.

Si tratta di Via Romagna e via Pino a due cime. In particolare, via Romagna collega via Nazionale a via Nuova Trecase e, quindi, ai comuni di Trecase, Boscotrecase e Boscoreale: una strada in passato sterrata, poi fatta asfaltare dai cittadini e riqualificata per un breve tratto da Autostrade Spa (la via interseca la A3 Napoli-Salerno attraversandola grazie ad un sottopasso).

Sulla strada, ormai, insistono interessi anche commerciali, oltre che di viabilità, con la presenza di attività florovivaistiche, B&B e centri sportivi ed attività di ristorazione.

Via Pino a due cime, invece, collegando la stessa via Romagna a via Nuova Trecase, diventa di fatto una valvola di sfogo per il traffico veicolare pur vivendo l’anomalia di essere in parte privata ed in parte pubblica: tanto che una parte è asfaltata ed illuminata (quella comunale) e l’altra no.

La richiesta al consiglio comunale

A farsi carico della situazione il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Michele Langella, che ha portato le criticità all’attenzione della Seconda Commissione Consiliare al fine di inserire via Romagna e via Pino a due cime nell’elenco delle strade vicinali, ovvero private ad uso pubblico.

Sarebbe questo, infatti, l’unico modo per consentire all’ente di Palazzo Baronale di provvedere successivamente alla sostituzione del manto stradale ed all’installazione di idoneo impianto di illuminazione: interventi entrambi inclusi nella richiesta inoltrata da Langella all’attenzione del sindaco Mennella e del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio affinché si possa mettere ai voti, già dal prossimo consiglio comunale, questo piccolo ma importantissimo cambiamento per le due arterie del quartiere Leopardi.