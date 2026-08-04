Terremoto ai Campi Flegrei, la Campania si rimbocca le maniche: ecco soldi e raccolta fondi

La Giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso nei Campi Flegrei. Il provvedimento è finalizzato a garantire un’immediata assistenza alla popolazione del Comune di Pozzuoli.

Le misure approvate prevedono:

Finanziamento con risorse regionali del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) per consentire al Comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero.

Ospitalità temporanea per gli sfollati, attraverso l’attivazione dell’Accordo Quadro con Federalberghi Campania, per assicurare l’accoglienza delle persone evacuate qualora non sia possibile la sistemazione nelle strutture individuate dal Piano comunale di protezione civile.

Utilizzo delle strutture dell’ex Covid Residence presso l’Ospedale del Mare, d’intesa con la ASL Napoli 1 Centro.

Per garantire l’immediata operatività degli interventi, la Giunta ha disposto una variazione di bilancio pari a 1 milione di euro, mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste. Le risorse sono così ripartite: 800.000 euro destinati al nuovo capitolo di spesa “Contributo di Autonoma Sistemazione – emergenza sfollati”, istituito per finanziare l’erogazione del CAS ai nuclei familiari interessati dagli sgomberi; 200.000 euro destinati alle spese di somma urgenza per il soccorso e il superamento dell’emergenza, a copertura degli interventi immediati di protezione civile.

Campi Flegrei: parte la campagna per le donazioni

La giunta, infine, ha formulato indirizzo alla Direzione Generale Risorse Finanziarie al fine di istituire, presso il Tesoriere regionale, un conto per la raccolta delle donazioni liberali finalizzate a promuovere iniziative di solidarietà in favore della popolazione colpita dai menzionati eventi sismici e di ripristino dei servizi essenziali.

«Con questo primo provvedimento – dichiara il presidente Roberto Fico – interveniamo per garantire nell’immediato una risposta concreta alle famiglie colpite dagli ultimi eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. La priorità è assicurare sistemazioni dignitose alle persone in seguito alle ordinanze di sgombero. In un momento così delicato occorre tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire un’assistenza tempestiva a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione».

«Stiamo inoltre lavorando con gli uffici regionali competenti per mettere in campo ulteriori misure per rafforzare l’assistenza alle persone, ripristinare i servizi essenziali e supportare le attività economiche e produttive danneggiate. La Regione continuerà a lavorare in stretto raccordo con tutte le istituzioni coinvolte per assicurare ogni supporto necessario alla popolazione. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare ancora tutti gli operatori della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il personale medico-infermieristico, i volontari e tutti coloro che hanno prestato soccorso e assistenza in questi giorni».