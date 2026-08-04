Sarà pronto nel 2030 il nuovo stadio Diego Armando Maradona. La capienza passerà dagli attuali 54.732 posti a 63.300 dopo la riqualificazione, con l’eliminazione della pista di atletica e l’inserimento di un primo anello che avvicinerà i tifosi al campo. Previste anche 16 sky box per il pubblico vip, nuovi parcheggi e aree verdi intorno all’impianto, per un investimento comunale complessivo di 200 milioni di euro.

Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi insieme all’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza, nell’ambito della candidatura di Napoli a ospitare gli Europei di calcio del 2032, già inviata a Figc e Uefa insieme al dossier sulla città su ospitalità, aeroporti, treni e alberghi.

Esterno stadio Maradona – Rendering

Uno stadio sostenibile e accessibile con la metro

Rispettando gli standard Uefa, il nuovo Maradona manterrà la struttura originaria ma diventerà completamente sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico, con particolare attenzione all’accessibilità per i disabili e un impianto cablato vivibile sette giorni su sette. Manfredi ha sottolineato anche il vantaggio della zona di Fuorigrotta, servita da tre linee della metropolitana, requisito chiave per l’Uefa in termini di accessibilità con il trasporto pubblico e impatto ambientale ridotto.

Il sindaco ha precisato che l’iter autorizzativo è già concluso, con la conferenza dei servizi completata: il progetto risulta quindi avanzato sia nei dettagli tecnici sia sul piano burocratico. Durante i lavori lo stadio resterà pienamente utilizzabile, senza riduzioni di capienza, grazie all’ampliamento del terzo anello.

Box per VIP allo stadio Maradona – Rendering

Il nodo dei rapporti con il Napoli e De Laurentiis

Resta aperta la questione dei rapporti con la società di calcio Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti preferito la costruzione di uno stadio completamente nuovo, anziché il restyling dell’impianto esistente. Manfredi si è detto fiducioso in un dialogo con il club sull’uso della struttura una volta completata la ristrutturazione, ribadendo che l’obiettivo resta l’interesse della città e dei tifosi, e rivendicando l’impegno messo in campo per non escludere Napoli dagli Europei.

Curva allo stadio Maradona – Rendering

Tribuna Maradona – Rendering