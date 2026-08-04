L’estate è il periodo dell’anno associato al relax, viaggi e spensieratezza, ma per troppi animali domestici coincide con l’inizio di un incubo. Per sensibilizzare i cittadini su questo tema cruciale, il Corpo GAV (Guardie Ambientali Volontarie) ha realizzato uno spot video ufficiale condotto con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, lanciando un messaggio chiaro e incisivo: l’abbandono è un atto di crudeltà ingiustificabile.

​Un vincolo di fiducia che nessuna vacanza dovrebbe spezzare

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L’affetto di un amico a quattro zampe è puro, sincero e incondizionato. Un cane o un gatto non vede l’ora di riabbracciare il proprio compagno umano alla fine di ogni giornata, riponendo in lui una fiducia totale. Tradire questo legame unico e speciale per la semplice gestione di una vacanza significa spezzare un equilibrio emotivo profondo e condannare un essere vivente alla paura, smarrimento e, molto spesso, a una morte prematura.



​Tra rischi per la sicurezza e sanzioni: l’abbandono è un reato

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L’abbandono non è solo un gesto d’inciviltà, ma rappresenta una vera e propria condanna per l’animale e un grave pericolo per la pubblica incolumità, poiché gli animali vaganti lungo le strade possono causare incidenti stradali drammatici per gli automobilisti.

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Dal punto di vista legislativo, le conseguenze per chi compie questo gesto sono pesantissime. L’abbandono di animali è severamente punito.

​Strutture pet-friendly in crescita: viaggiare con gli animali è sempre più facile

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Oggi non esistono più giustificazioni logistiche per chi sceglie di partire senza il proprio animale. I dati e la realtà del settore turistico parlano chiaro: circa il 75% delle strutture ricettive apre le porte agli animali domestici. Che si tratti di alberghi, B&B, campeggi o lidi balneari, le soluzioni pet-friendly sono ampiamente diffuse e accessibili a tutti.

​Portare con sé il proprio animale domestico non solo è possibile, ma può rendere la vacanza un’esperienza ancora più piacevole, autentica e ricca di emozioni. Prendersi cura del suo benessere e rispettare le regole previste rappresenta un dovere civico e morale che ciascuno è chiamato a osservare.