Campi Flegrei, attivata la raccolta fondi per la popolazione: ecco come donare

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Chi vuole contribuire può farlo con un importo libero, accedendo direttamente al servizio di pagamento online sulla piattaforma MyPay Regione Campania, dedicata alla raccolta fondi per l’emergenza in corso, raggiungibile a questo link.

Le risorse raccolte attraverso questa iniziativa saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle diverse azioni già previste nelle aree interessate dal sisma, a sostegno delle famiglie e delle comunità colpite dalle scosse degli ultimi giorni.

Raccolta fondi Campi Flegrei: trasparenza sull’utilizzo delle donazioni

La Regione ha assicurato che l’andamento e i risultati della raccolta fondi saranno costantemente monitorati e resi pubblici sul sito istituzionale dell’ente, in modo da garantire la piena trasparenza e accessibilità delle informazioni relative sia alle donazioni ricevute sia all’effettivo impiego delle risorse raccolte.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo messo in campo dalle istituzioni locali per rispondere all’emergenza legata al bradisismo, in un momento in cui l’area flegrea continua a fare i conti con gli effetti delle scosse più recenti.