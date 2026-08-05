È di due morti e un ferito grave il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto durante la notte alle porte di Benevento. Lungo la strada 90 bis, in contrada Ponte Valentino, una Ford Focus e una Hyundai si sono scontrate frontalmente con una violenza tale che i motori delle due vetture sono stati scaraventati sull’asfalto.

Nell’impatto hanno perso la vita Antonio D.R., 65 anni, e Giovanni F., 61 anni, entrambi di Benevento, che viaggiavano a bordo della Ford Focus. Per i due uomini, nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Grave il giovane alla guida dell’altra auto

Ne è invece uscito gravemente ferito il conducente dell’altra vettura coinvolta, un giovane di 21 anni di nazionalità rumena, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Restano ancora da chiarire le cause esatte del tragico frontale, che si è consumato nel cuore della notte lungo un tratto di strada che, negli ultimi anni, è già stato più volte teatro di incidenti gravi alle porte del capoluogo sannita.