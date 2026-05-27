Torre del Greco, degrado e rifiuti fuori controllo in via Teatro: “Situazione ormai insostenibile”

Una segnalazione che giunge dalla centralissima via Teatro, precisamente dall’area di seconda traversa Teatro: un vero disastro ambientale nella zona del mercato cittadino.

Via Teatro, la segnalazione: degrado e rifiuti tra le strade del mercato

Cumuli di rifiuti, sacchi abbandonati, degrado e perfino un’auto in stato di abbandono trasformata in rifugio di fortuna. È la denuncia che arriva da alcuni residenti di via Seconda Traversa Teatro, a Torre del Greco, dove i cittadini parlano di una situazione ormai “fuori controllo”, aggravata – secondo quanto segnalato – anche dalla presenza del mercatino e dagli sversamenti abusivi.

A lanciare l’allarme è un residente che, attraverso video e fotografie, documenta le condizioni del piazzale dove si svolge il mercatino ambulante. Secondo il racconto, nelle ultime ore sarebbero comparsi numerosi sacchi neri contenenti materiale di vario genere, presumibilmente anche rifiuti provenienti da lavori domestici e sgomberi.

“La spazzatura ormai è fuori controllo anche a causa degli ambulanti, ma non solo. Oggi pomeriggio hanno fatto uno sversamento di sacchi neri, impossibile sapere cosa c’è dentro ma si intravedono materiali di risulta”, racconta il cittadino nella segnalazione inviata alla nostra redazione.

Disagio ambientale e sociale: un’auto abbandonata come casa

Ma non sarebbe solo il problema dei rifiuti a preoccupare i residenti. Nella zona sarebbe presente anche un’auto in evidente stato di abbandono che, secondo quanto riferito, verrebbe utilizzata come riparo da un uomo della zona.

“Quest’auto è in disuso e viene usata come accampamento, come letto per dormire e cambiarsi”, spiega ancora il residente, che descrive il quartiere come completamente lasciato a sé stesso.

Una volta sorgeva un teatro: “Siamo a due passi da piazza Santa Croce”

La rabbia dei cittadini cresce soprattutto per la posizione centrale dell’area interessata dal degrado. Via Seconda Traversa Teatro si trova infatti a pochi passi da piazza Santa Croce, dal Palazzo Baronale e anche dal comando della Polizia Municipale nel pieno centro di Torre del Greco, nel nugolo di vie tra le strade principali del centro cittadino.

Una vecchia foto del teatro a Torre del Greco

Qui una volta sorgeva un teatro, da cui il nome della strada. Era un fiore all’occhiello della città del corallo, attirava attori ed attrici di prestigio. Poi la chiusura, l’abbandono, il terremoto dell’80, l’abbattimento.

Un barlume di speranza era giunto pochi mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Mennella quando circolarono notizie di un progetto di globale riqualificazione dell’area con aree verdi ed un ritorno ai vecchi fasti. Da allora, però, nessuno sviluppo.

“Questo quartiere è in uno stato di abbandono assurdo. Più volte abbiamo segnalato alla Municipale, ma senza risultati, soprattutto per l’incuria e il degrado causati dagli ambulanti”, denuncia ancora il residente.

Infine, l’appello: “Spero che, accendendo i fari dell’informazione su questa zona si possa arrivare a una svolta”.