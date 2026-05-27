Federico II, oltre 3 mila posizioni di lavoro aperte per il career day: come partecipare

Torna il Federico II Job Fair, il career day dell’Università Federico II che, come di consueto, offre reali opportunità lavorative in tutti gli ambiti disciplinari: per l’appuntamento di quest’anno sono 3 mila le posizioni di lavoro aperte, afferenti a circa 100 aziende nazionali, internazionali e del territorio campano che saranno nella sede di Monte Sant’Angelo giovedì 28 maggio 2026.

Federico II Job Fair, 3 mila posti di lavoro: come partecipare

Dopo il traguardo dei 10 mila colloqui ‘one to one’ raggiunto e superato negli ultimi anni, la manifestazione si propone nuovi obiettivi proseguendo il lavoro costante per fare da supporto ai giovani che stanno terminando gli studi e si stanno affacciando al mondo del lavoro. Aprirà la giornata, alle 9.30, il Rettore della Federico II Matteo Lorito, nell’aula magna Ciliberto.

L’evento è dedicato a tutte le Scuole e a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Il format è pensato per massimizzare le opportunità di incontro: l’intera giornata è dedicata al matching tra federiciani e aziende attraverso una piattaforma digitale dedicata. Qui i candidati selezionano le realtà aziendali di loro interesse, mentre le imprese, dopo aver visionato i curriculum, programmano i colloqui invitando direttamente gli studenti.

Due le aree allestite: una zona dedicata ai colloqui programmati tra imprese e studenti e un’area espositiva con gli stand aziendali dove tutti possono raccogliere informazioni e stabilire contatti, anche coloro che non sono riusciti a prenotare un colloquio preventivamente.

La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile inviare le candidature fino alla mattina della manifestazione, accedendo alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento dell’Ateneo e registrarsi.

La piattaforma permette di selezionare le aziende di maggiore interesse tra le partecipanti, che, valutati i curricula, possono invitare gli studenti a sostenere un colloquio ‘one to one’ il giorno dell’evento.