Federico II, oltre 3 mila posizioni di lavoro aperte per il career day: come partecipare
Mag 27, 2026 - Redazione
Federico II, sede Monte Sant'Angelo
Torna il Federico II Job Fair, il career day dell’Università Federico II che, come di consueto, offre reali opportunità lavorative in tutti gli ambiti disciplinari: per l’appuntamento di quest’anno sono 3 mila le posizioni di lavoro aperte, afferenti a circa 100 aziende nazionali, internazionali e del territorio campano che saranno nella sede di Monte Sant’Angelo giovedì 28 maggio 2026.
Federico II Job Fair, 3 mila posti di lavoro: come partecipare
Dopo il traguardo dei 10 mila colloqui ‘one to one’ raggiunto e superato negli ultimi anni, la manifestazione si propone nuovi obiettivi proseguendo il lavoro costante per fare da supporto ai giovani che stanno terminando gli studi e si stanno affacciando al mondo del lavoro. Aprirà la giornata, alle 9.30, il Rettore della Federico II Matteo Lorito, nell’aula magna Ciliberto.
L’evento è dedicato a tutte le Scuole e a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Il format è pensato per massimizzare le opportunità di incontro: l’intera giornata è dedicata al matching tra federiciani e aziende attraverso una piattaforma digitale dedicata. Qui i candidati selezionano le realtà aziendali di loro interesse, mentre le imprese, dopo aver visionato i curriculum, programmano i colloqui invitando direttamente gli studenti.
Due le aree allestite: una zona dedicata ai colloqui programmati tra imprese e studenti e un’area espositiva con gli stand aziendali dove tutti possono raccogliere informazioni e stabilire contatti, anche coloro che non sono riusciti a prenotare un colloquio preventivamente.
La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile inviare le candidature fino alla mattina della manifestazione, accedendo alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento dell’Ateneo e registrarsi.
La piattaforma permette di selezionare le aziende di maggiore interesse tra le partecipanti, che, valutati i curricula, possono invitare gli studenti a sostenere un colloquio ‘one to one’ il giorno dell’evento.