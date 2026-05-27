Freedom Flotilla fa tappa a Torre: flashmob alle scale Palestina e cena solidale all’Upside Down

Torre del Greco aderisce simbolicamente all’iniziativa internazionale della Freedom Flotilla e al progetto “100 porti 100 città”, con una giornata di eventi dedicati alla solidarietà verso il popolo palestinese.

A Torre del Greco arriva la Freedom Flotilla

L’appuntamento è fissato per il 27 maggio, quando in città arriverà il camper dell’equipaggio di terra del movimento.

A lanciare l’iniziativa sono gli organizzatori locali dell’iniziativa, con il Coordinamento Pro Palestina ed il gruppo Potere al Popolo Torre del Greco, che spiegano come le immagini degli attivisti della Flotilla arrestati e costretti in ginocchio abbiano colpito profondamente l’opinione pubblica: “È solo una minima parte di ciò che i palestinesi vivono quotidianamente da quasi 80 anni”.

Il programma della giornata

Il primo momento della giornata si terrà alle ore 18 alla scalinata Palestina della villa comunale Vincenzo Ciaravolo, luogo diventato negli ultimi mesi simbolo di vicinanza alla causa palestinese. È previsto un flashmob con interventi pubblici, letture di poesie e la performance musicale di Alja Mejri, artista nota per il suo impegno artistico e sociale.

La serata proseguirà alle 20.30 presso Upside Down, dove si terrà una cena popolare con formula food e Gaza Cola al costo di 10 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della Freedom Flotilla.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre proiettato il breve documentario “Living Despite Them”, seguito da un confronto con l’autore Alaa Hathleen, impegnato da anni nella sensibilizzazione internazionale sulla situazione nei territori palestinesi.