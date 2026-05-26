Baby K a Napoli per girare il suo nuovo videoclip: l’inno alla città e alle artiste napoletane

Baby K e Mavi per il nuovo videoclip a Napoli - Foto: Mavi

Baby K, celebre cantautrice e rapper italiana, sceglie Napoli come set del suo nuovo videoclip: il video del singolo, che si appresta a diventare il nuovo tormentone estivo, è stato interamente girato tra i Quartieri Spagnoli e altri luoghi simbolo della città.

Baby K a Napoli: la città protagonista del suo nuovo videoclip

Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, interprete della famosissima canzone Roma-Bangkok, è giunta a Napoli per dare il via alla registrazione del videoclip del suo ultimo brano. Tra ballerini, creator e bandiere che sventolano, l’artista ha girato alcune scene sui tetti della Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

La cantante si è esibita anche in altri iconici luoghi della città che saranno protagonisti della imminente produzione: dal lungomare ai lidi cittadini, passando per negozi, scalinate e l’imperdibile murale di Diego Armando Maradona.

Il videoclip rappresenta un vero e proprio inno alla cultura napoletana e ad alcuni personaggi noti del panorama femminile partenopeo: tra le protagoniste già annunciate la cantante Mavi e l’influencer Teresanna Pugliese, ex volto noto della trasmissione Uomini e Donne.

“Vi svelo in anteprima una bellissima sorpresa. Tra i vicoli di Napoli nel nuovo videoclip di Baby K vedrete me e altre artiste partenopee scelte come eccellenze campane per celebrare la cultura napoletana” – si legge nel post diffuso da Mavi.

Grazie per questo tributo alla nostra città