Massacrata di botte e ridotta in fin di vita dal padre, l’orrore nel Napoletano: cosa è successo

Resta in gravi condizioni la donna di 37 anni ridotta in fin di vita dal padre che avrebbe picchiato brutalmente la figlia fino a lasciarla esanime sul pavimento, nella loro abitazione di Forio di Ischia, in provincia di Napoli.

Forio di Ischia, ha picchiato la figlia: è grave in ospedale

La brutale violenza si sarebbe consumata ieri, tra le mura domestiche, sotto gli occhi increduli della madre. La 37enne, estetista a Casamicciola, sarebbe stata pestata a sangue dal padre, rischiando la vita per le botte prese.

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati vicini e parenti che, allertati dalle urla, avrebbero avvisato un carabiniere residente in zona. Il militare, a sua volta, si sarebbe rivolto ai suoi colleghi chiedendo un intervento sul posto.

La vittima è stata trasportata d’urgenza, e in fin di vita, all’ospedale Rizzoli dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, a cura del team del dottor Loffredo. Stando a quanto rende noto l’Ansa, i suoi parametri vitali sarebbero tornati alla normalità ma serviranno giorni prima di dichiararla ufficialmente fuori pericolo.

Per salvarle la vita i medici avrebbero dovuto asportarle una parte del fegato. L’uomo, un tassista 58enne molto conosciuto in zona, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Pare che in passato abbia acquisito una dipendenza da stupefacenti e alcol.

“Tutta la nostra comunità si stringe attorno a questa giovane donna, con affetto, preghiera e speranza. Ogni forma di violenza è inaccettabile, ma quella contro le donne rappresenta una ferita ancora più dolorosa per la coscienza civile di una comunità. Nessuno può permettersi silenzi, indifferenza o giustificazioni davanti a tanta brutalità” – ha commentato il sindaco di Forio Stani Verde.