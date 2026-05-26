Torre Annunziata, nominato il nuovo commissario: la città è persa nell’instabilità amministrativa

È stato nominato dal prefetto di Napoli Michele di Bari il nuovo commissario che governerà la città di Torre Annunziata: Gianfranco Tomao. La nomina giunge dopo la conferma delle dimissioni da parte di Corrado Cuccurullo nella giornata di ieri, allo scadere dei 20 giorni previsti dalla legge.

Torre Annunziata non ha retto agli scandali recenti del Comune

La possibilità di un confronto con il procuratore aveva acceso un barlume di speranza nei cittadini che speravano in un ritiro delle dimissioni, ma la recente indagine sui rimborsi gonfiati ha rappresentato un batosta troppo forte.

“In questi venti giorni il Consiglio comunale di Torre Annunziata ha visto modificarsi in modo significativo la propria composizione: prima con le dimissioni di cinque consiglieri comunali, poi con quelle del consigliere Fabio Giorgio. Si tratta, oggettivamente, di una profonda alterazione della rappresentanza politica democraticamente eletta nel giugno 2024”- ha scritto l’ex sindaco in una nota. “In questo quadro – ha proseguito – restare in carica non sarebbe stato coerente con il senso di responsabilità istituzionale che mi ha sempre ispirato. […] I fatti oggetto di accertamento, se confermati nelle sedi proprie, costituirebbero certamente una vicenda grave”.

La città torna allo sbaraglio

Torre Annunziata si trova così, ad accogliere un nuovo commissariamento, a pochi anni da quello del 2022, ritornando di fatto al punto di partenza.

La città si immobilizza ancora una volta, entrando nuovamente nel lungo periodo di attesa che da sempre la contraddistingue. Nel gioco di corruzioni dell’amministrazione, a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i cittadini. Ignorati nei loro appelli, costretti a respirare aria tossica e farsi strada fra i rifiuti per raggiungere il mare. Avere una giunta comunale che sia solida e trasparente in tutte le sue parti resta soltanto un sogno, in una città che già da tempo sta esalando i suoi ultimi respiri.