Gli Ear Buzz tornano con “Landmarks”: l’EP che racconta una musica che non ha più spazio

Con il nuovo lavoro discografico degli Ear Buzz si entra dentro una narrazione che va oltre la semplice pubblicazione musicale. Landmarks è il terzo tassello di un percorso iniziato con l’EP Planetarium (2018) e proseguito con il singolo Nightmare With The Shadow Man (2022), ma soprattutto è una dichiarazione d’intenti: restare in piedi mentre tutto intorno sembra perdere direzione.

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Il titolo, “punti di riferimento”, non è solo una scelta estetica. È una chiave di lettura precisa di un lavoro che nasce da una condizione doppia: personale e collettiva. Da un lato, la storia di una band che negli anni ha dovuto fare i conti con distanze, lavori, cambi di vita e tutte quelle frizioni che spesso spezzano i percorsi artistici indipendenti. Dall’altro, una riflessione più ampia su ciò che sta accadendo alla musica emergente, soprattutto nel Sud Italia.

Napoli, il Sud e la crisi degli spazi per la musica indipendente

Nel racconto degli Ear Buzz c’è un punto centrale che riguarda il contesto: la difficoltà crescente per le band emergenti di trovare spazi, occasioni, circuiti reali in cui suonare e crescere.

Mancano gli spazi, mancano le occasioni. In una terra in cui è quasi “scontato” che le compagnie si disgreghino per studio, lavoro, emigrazione, voglia di qualcosa di meglio. Una sensazione di “deriva” che non è solo musicale, ma culturale e sociale.

La scena, soprattutto in aree come Napoli e il Mezzogiorno, viene descritta come sempre più frammentata, meno accessibile, più dispersiva. Non è solo un problema logistico, ma una perdita di riferimenti. E quando i riferimenti spariscono, anche il percorso artistico rischia di diventare più incerto.

In questo scenario, “Landmarks” si impone come una sorta di risposta: non una soluzione, ma un atto di resistenza. La musica diventa l’unico vero punto fermo, l’elemento che continua a dare coerenza a un percorso che altrimenti rischierebbe di perdersi.

Un EP nato tra difficoltà, distanza e continuità

Il progetto racconta anche una storia interna, quella dei quattro membri della band. Anni di cambiamenti personali, impegni lavorativi, distanze fisiche e temporali che hanno reso complesso portare a termine il lavoro.

Eppure, proprio in questa frammentazione, il disco trova la sua forza narrativa: nonostante tutto, il progetto è stato completato. Non come gesto eroico, ma come scelta ferma di continuità. Un modo per dire che, anche quando le condizioni non sono favorevoli, la direzione può restare la stessa.

Il risultato è un lavoro che urla rabbia da dentro ma che si costruisce sull’idea di tenere insieme pezzi sparsi, esperienze individuali e tensioni collettive.

Tra inquietudine e ricerca: il significato delle “coordinate”

L’EP si inserisce anche in una riflessione più ampia, quasi generazionale. Il mondo descritto dagli Ear Buzz è fatto di incertezze, precarietà e dubbi che non riguardano solo la musica, ma la condizione contemporanea in generale.

Le “coordinate” diventano allora una metafora potente: servono per non perdersi, per riconoscere una direzione anche quando tutto sembra instabile. E in questo senso la musica non è solo espressione artistica, ma strumento di orientamento.

Il messaggio che emerge è chiaro: perdere i punti di riferimento significa rischiare di smarrirsi, ma riconoscerli – e mantenerli – può diventare una forma di resistenza culturale.