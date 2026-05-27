Sporting Club Torregreco ok in Gara 1 (57-44): domani si gioca il pass per la finale
Mag 27, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Buona la prima per lo Sporting Club Torregreco, che si aggiudica Gara 1 della semifinale playoff contro il Fulgor Basket con il risultato di 57-44. Una partita che è stata molto combattuta, nonostante i corallini abbiano mantenuto il vantaggio per tutto il match.
La cronaca della partita dello Sporting Club Torregreco
La squadra corallina impone il proprio ritmo già dalla prima frazione di gioco, prendendo un buon vantaggio contro la squadra ospite; il primo quarto si conclude sul 21-10 per i padroni di casa, in una partita che sembrava in discesa.
Nel secondo quarto lo Sporting abbassa un po’ i ritmi: il Fulgor quindi tenta di rifarsi sotto, accorciando leggermente le distanze, che comunque restano ampie (32-22).
La terza frazione di gioco è sulla falsa riga della seconda: la squadra ospite con orgoglio cerca di tornare in partita, accorciando ulteriormente le distanze. Lo Sporting nell’ultima fase di gara, però, capisce che bisogna chiudere la partita, e con un ottimo ultimo quarto acciuffa la vittoria di Gara 1.
Archiviata Gara 1, adesso è il momento di Gara 2: a Santa Maria Capua Vetere lo Sporting può prendersi la finale playoff. La prossima gara dei playoff promozione è prevista domani 28 maggio alle 21 in trasferta.