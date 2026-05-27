Climate Village Art & Culture di #IoSonOceano: al Falcone di Pianura il progetto che celebra il mare

L’istituto comprensivo Falcone di Pianura ha celebrato il 21 maggio scorso l’evento Climate Village Art & Culture, dedicato a #IoSonOceano, progetto durato tre anni, per il quale ha ottenuto il riconoscimento “Prima European Aquamarine Blue School” di Napoli e della Campania, nell’ambito del programma internazionale di Ocean Literacy promosso dall’UNESCO.

Promuovere la cittadinanza attiva attraverso la tutela del mare

Lo scopo del percorso educativo #IoSonOceano è quello di rendere i più giovani consapevoli del proprio patrimonio naturalistico e culturale, attraverso attività che uniscono sapere scientifico, letterario e popolare. Gli alunni, infatti, hanno approfondito la conoscenza del mare attraverso storie e attività creative, come la costruzione di mondi oceanici, e riflessioni sul ruolo del mare nella letteratura e nella canzoni popolari napoletane. Si formano, così, futuri cittadini consapevoli della ricchezza del proprio territorio e della necessità di proteggerlo.

Un evento ricco di esperienze

L’evento del 21 maggio è stato ricco di incontri e attività, con la partnership della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e la Lega Navale di Pozzuoli, e la partecipazione del Vicepresidente della Camera dei Deputati Onorevole Sergio Costa. Il Vicepresidente si è confrontato con gli alunni riguardo la legge “Salva Mare”, secondo la quale i pescatori possono raccogliere i rifiuti trovati accidentalmente in mare, senza dover pagare i costi di smaltimento.

A condurre l’evento sono stati gli alunni stessi, esibendosi in attività musicali e artistiche, a testimonianza del percorso svolto. L’evento ha offerto agli studenti anche momenti di sport acquatici, laboratori interattivi, giochi, sfide e quiz sul mondo marino.

Climate Village Art & Culture all’I.C Falcone di Pianura

#IoSonOceano rappresenta un progetto esemplare per la costruzione di una nuova generazione capace di apprezzare e tutelare la proprio terra, vivendola al di fuori degli impianti didattici tradizionali.