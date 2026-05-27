Venerdì 29 maggio 2026 lo Stadio Diego Armando Maradona si trasformerà in un villaggio dello sport all’insegna dell’inclusione per la celebrazione dell’evento Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Stadio Maradona ospita il villaggio dello sport: il programma

La giornata sarà dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione attiva di giovani e famiglie. L’iniziativa è promossa dalla Paraiso Football Club, guidata dal presidente Gennaro Di Scala, in collaborazione con C.S.A.In. Nazionale e C.S.A.In.Campania presieduto da Gennaro Rega. L’evento si inserisce nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport e mira a valorizzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di coesione.

Fin dalle prime ore del mattino saranno attive numerose aree: calcio, basket, pallavolo, tiro a segno e atletica leggera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare gratuitamente attività sportive, grazie anche alla presenza di numerosi sponsor come Decathlon. Accanto alle attività ludico-motorie, il campo da calcio sarà teatro di un articolato programma agonistico e dimostrativo.

“Con questo evento, Napoli conferma la propria vocazione di città dello sport inclusivo e diffuso, capace di mettere al centro i giovani, la scuola e il territorio, nell’ottica di uno sviluppo armonico e partecipato” – ha commentato Emanuela Ferrante, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità.

Le finali dei tornei giovanili

In calendario le finali dei tornei giovanili C.S.A.In. Campania, con la partecipazione di squadre provenienti anche da altre regioni, tra cui la Sicilia, nell’ambito del “Trofeo dei Borboni – II edizione”, oltre a incontri che vedranno coinvolte realtà associative e professionali.

Momento di particolare rilievo sarà il 5° Memorial “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio”, dedicato ai servitori dello Stato caduti nell’espletamento del proprio dovere, a conferma del valore dello sport quale veicolo di memoria, legalità e condivisione dei principi civili.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione, occasione per riconoscere l’impegno degli atleti, delle associazioni e di quanti sono stati coinvolti nella riuscita dell’iniziativa.















