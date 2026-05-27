Il grande pellegrinaggio da Napoli a Pompei: tappe a Torre del Greco, Ercolano e Portici

Si terrà sabato 30 maggio 2026 il pellegrinaggio da Napoli a Pompei, un cammino organizzato dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi partenopea, divenuto negli anni una tradizione che coinvolge circa ventimila persone.

Pellegrinaggio da Napoli a Pompei 2026: le tappe

Subito dopo la visita di Papa Leone XIV, Napoli e Pompei si uniscono per un nuovo evento religioso, tra i più attesi del periodo, che si terrà nell’ultimo sabato del mese dedicato alla Vergine Maria. La partenza è fissata alle 12:30 presso la Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, a Napoli, dove si terrà la preghiera e la benedizione dei pellegrini.

Lungo il cammino si aggiungeranno al corteo altri fedeli, in particolare dalla parrocchia di San Giovanni Battista, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. L’arrivo a Pompei è previsto intorno alle 20.30 quando, nel Piazzale San Giovanni XXIII, sarà recitato il Rosario meditato. Alle 21.30 il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, celebrerà la Santa Messa, sempre nel Piazzale.

Di seguito le tappe e gli orari: