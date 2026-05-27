Il grande pellegrinaggio da Napoli a Pompei: tappe a Torre del Greco, Ercolano e Portici
Mag 27, 2026 - Veronica Ronza
Si terrà sabato 30 maggio 2026 il pellegrinaggio da Napoli a Pompei, un cammino organizzato dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi partenopea, divenuto negli anni una tradizione che coinvolge circa ventimila persone.
Pellegrinaggio da Napoli a Pompei 2026: le tappe
Subito dopo la visita di Papa Leone XIV, Napoli e Pompei si uniscono per un nuovo evento religioso, tra i più attesi del periodo, che si terrà nell’ultimo sabato del mese dedicato alla Vergine Maria. La partenza è fissata alle 12:30 presso la Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, a Napoli, dove si terrà la preghiera e la benedizione dei pellegrini.
Lungo il cammino si aggiungeranno al corteo altri fedeli, in particolare dalla parrocchia di San Giovanni Battista, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. L’arrivo a Pompei è previsto intorno alle 20.30 quando, nel Piazzale San Giovanni XXIII, sarà recitato il Rosario meditato. Alle 21.30 il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, celebrerà la Santa Messa, sempre nel Piazzale.
Di seguito le tappe e gli orari:
- Ore 12:30 Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore, Napoli;
- Ore 13:30 Parrocchia San Giovanni Battista, Napoli;
- Ore 14:30 Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro, Portici;
- Ore 15:30 Parrocchia Santa Maria della Consolazione, Ercolano;
- Ore 17:00 Basilica Santa Croce, Torre del Greco;
- Ore 18:00 Santuario Santa Maria Buon Consiglio, Torre del Greco;
- Ore 19:00 Parrocchia dello Spirito Santo, Torre Annunziata;
- Arrivo in Piazzale Giovanni XXIII del Santuario di Pompei con Rosario Meditato alle 20:30 e Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Napoli alle 21:30.