Ercolanese 1924, la proprietà lascia: “Percorso concluso”. Il futuro è un’incognita

Una decisione sofferta, maturata dopo attente valutazioni e accompagnata da inevitabile amarezza. Con una nota ufficiale, la società dell’Ercolanese ha annunciato la conclusione di un percorso sportivo portato avanti negli anni con “passione, sacrificio e senso di responsabilità verso i colori di questa maglia e per l’intera comunità sportiva”.

Il post ufficiale dell’Ercolanese

Qui di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Facebook:

“La società comunica che, a causa di sopraggiunti impegni lavorativi, non vi sono più le condizioni per proseguire nella gestione della squadra per la prossima stagione sportiva. Una decisione sofferta, maturata dopo attente valutazioni, che segna la conclusione di un percorso vissuto con passione, sacrificio e senso di responsabilità verso i colori di questa maglia e per l’intera comunità sportiva. La proprietà desidera ringraziare sinceramente tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto il progetto: tifosi, collaboratori, sponsor, istituzioni e atleti che hanno contribuito con impegno e dedizione alla crescita della società.”

Parole che segnano la fine di un ciclo vissuto intensamente, dentro e fuori dal campo, e che raccontano il peso umano oltre che sportivo della scelta compiuta dalla proprietà. Nel comunicato, la società ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto nel corso degli anni: dai tifosi ai collaboratori, fino agli sponsor, le istituzioni e gli atleti che hanno contribuito alla crescita della realtà sportiva con impegno e dedizione.

Un messaggio che lascia trasparire il legame costruito nel tempo con il territorio e con la comunità che ha accompagnato la squadra nel proprio percorso. Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi futuri e se questa decisione rappresenterà l’inizio di una nuova fase per il club.

Sotto il comunicato pubblicato sui canali social della società, nelle ultime ore, si sono moltiplicati i messaggi dei tifosi, molti dei quali segnati da amarezza e delusione per il futuro del calcio cittadino.

Tra i commenti prevale il disappunto per la conclusione di un progetto che aveva riacceso entusiasmo attorno ai colori granata. Diversi sostenitori di altri team hanno espresso il loro supporto ai tifosi dell’Ercolanese, senza nascondere la tristezza per una decisione che ha scosso l’intera piazza sportiva.

Non mancano anche messaggi nostalgici, legati al valore storico dell’Ercolanese e al timore di assistere all’ennesima fase di incertezza per una realtà calcistica che rappresenta da decenni un punto di riferimento per la comunità cittadina.

Emerge anche una riflessione più ampia sulle difficoltà che attraversano oggi molte realtà calcistiche italiane: diversi tifosi collegano infatti la situazione dell’Ercolanese alle trasformazioni e ai costi che le società sono costrette a sostenere.

Rimarcando la necessità di una riforma che riguardi l’intero settore, puntano il dito contro un modello che, a loro avviso, consente cambi societari troppo rapidi e continui passaggi di mano delle squadre, senza il tempo necessario per costruire progetti solidi e duraturi. Una situazione che, secondo molti commenti apparsi sui social, finirebbe per compromettere la continuità sportiva e il legame tra club, territorio e tifoseria.