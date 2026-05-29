Ikea al Maximall di Torre ha aperto: 160 mq di arredi, è il primo Plan & Order in Campania

Ha ufficialmente aperto il primo store Ikea del Vesuviano: inaugurato all’interno del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è il primo Plan & Order Point della Campania.

Ikea ha aperto al Maximall di Torre Annunziata: primo Plan Order

La formula Plan & Order permette di progettare e acquistare soluzioni d’arredo per ogni ambiente, offrendo un’esperienza semplice, flessibile e su misura, pensata per essere sempre più vicina alle esigenze delle persone.

Il nuovo maxistore del Maximall si estende su una superficie di 160 metri quadri ed è interamente dedicato alla progettazione dei diversi ambienti domestici come cucine, soggiorni e camere da letto ma anche di uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio IKEA for Business.

All’interno, i visitatori potranno lasciarsi ispirare da diverse soluzioni di arredo e ricevere una consulenza personalizzata, ordinando e acquistando prodotti dall’intero catalogo IKEA. Sarà, inoltre, possibile scegliere la modalità di consegna più comoda, a domicilio o presso uno dei diversi punti di ritiro disponibili in regione, inclusi gli uffici postali del territorio.

“Siamo felici di poter rafforzare la nostra presenza in Campania con questa nuova apertura che si inserisce nel percorso di sviluppo omnicanale di IKEA e ci permette di offrire un’esperienza d’acquisto sempre più flessibile e su misura. Il nostro obiettivo è essere sempre più accessibili, dando a un numero sempre maggiore di campani la possibilità di scegliere come e dove entrare in contatto con IKEA, attraverso spazi pensati per rispondere alle esigenze della vita quotidiana” – ha dichiarato Victoria Miglietti, Area Manager di Ikea Italia.

Il nuovo touchpoint di Torre Annunziata arricchisce l’ecosistema Ikea in Campania aggiungendo un ulteriore store del brand accanto a quelli già presenti ad Afragola (Napoli) e Baronissi (Salerno). Anche in occasione di questa nuova apertura, IKEA rinnova il proprio impegno a generare un impatto positivo nelle comunità in cui opera donando gli arredi alla cooperativa Proodos per l’allestimento di un centro polifunzionale per persone con disabilità.

Quest’iniziativa dedicata al territorio rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia, al fianco di istituzioni e associazioni locali, ha già realizzato più di 800 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno.