Israele, continua la strage di bambini: uccisi 15 in una settimana in Libano

Quindici bambini uccisi e sessantadue feriti in sette giorni. Sono i numeri che l’UNICEF ha presentato venerdì in un briefing a Ginevra, riferendosi agli effetti degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Il portavoce dell’agenzia ONU per l’infanzia Ricardo Pires ha definito le cifre “sconvolgenti”, ricordando che il diritto internazionale umanitario impone la protezione dei civili minorenni in ogni circostanza. Una media di undici bambini colpiti ogni ventiquattr’ore, la stragrande maggioranza dei quali vittime di raid aerei nel sud del paese.

Solo nella giornata di giovedì, sette bambini sono stati uccisi e trenta feriti. Numeri che si inseriscono in un quadro di escalation militare sempre più intensa: venerdì le forze israeliane hanno colpito almeno quattordici persone in raid su diverse città del Libano meridionale, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu annunciava che le truppe avevano oltrepassato il fiume Litani, spingendosi circa trenta chilometri oltre il confine.

I raid del venerdì: morti a Tiro, Sidone e Nabatieh

Quattro persone sono state uccise in un attacco su un edificio nella città di Abbasiyeh, vicino a Tiro. Un’altra persona è morta in un raid separato su Deir Qanoun en-Nahr, mentre otto cittadini siriani hanno perso la vita in attacchi nell’area di al-Harthiyeh, alla periferia di Adloun, nel distretto di Sidone. In precedenza, un agente di polizia libanese era stato ucciso da un drone israeliano nella città di Aba, nella provincia di Nabatieh.

L’esercito israeliano ha inoltre emesso ordini di evacuazione forzata per altri sette centri abitati del sud del Libano, due dei quali si trovano a circa quaranta chilometri dal confine con Israele. Secondo quanto riferito dal corrispondente di Al Jazeera da Tiro, le forze israeliane hanno sfondato la seconda linea difensiva di Hezbollah e starebbero ora bombardando intensamente la terza.

Le organizzazioni umanitarie: “Potremmo essere costretti ad andarcene”

La situazione sul campo sta mettendo a rischio anche le operazioni di soccorso. Jeremy Ristord, di Medici Senza Frontiere, ha dichiarato ad Al Jazeera che se la situazione di sicurezza dovesse continuare a deteriorarsi l’organizzazione potrebbe essere costretta a lasciare alcune aree del paese. Circa quaranta ospedali nel sud del Libano sono già chiusi, e le squadre di soccorso operano sotto pressione estrema, temendo i cosiddetti “double-tap strike” — attacchi reiterati sullo stesso obiettivo che prendono di mira anche chi interviene per prestare soccorso.

Dall’inizio del conflitto, a marzo, 126 operatori della protezione civile sono stati uccisi e 310 feriti: una media di quattro vittime al giorno tra il personale di soccorso. Nel frattempo, centinaia di migliaia di libanesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dal 2 marzo in poi e necessitano di assistenza umanitaria urgente.

I colloqui al Pentagono e la posizione degli Stati Uniti

Mentre gli attacchi si intensificavano, delegazioni militari israeliana e libanese si incontravano al Pentagono. La delegazione libanese, guidata dal direttore delle operazioni dell’esercito Georges Rizkallah, si aspettava di chiedere l’immediata cessazione degli attacchi israeliani. Il presidente libanese Joseph Aoun, in una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco come condizione essenziale per qualsiasi passo successivo.