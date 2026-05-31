Rissa a Torre del Greco, 39enne accerchiato e accoltellato dal branco: fino a 17 colpi inferti

Una violenta lite si sarebbe verificata nelle prime ore del mattino a Torre del Greco, causando il ferimento di un uomo di 39 anni, accoltellato dal branco nel bel mezzo della rissa.

Accoltellato a Torre del Greco, la violenta lite: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la violenza si sarebbe consumata intorno alle quattro del mattino. La lite sarebbe partita dall’esterno di un locale in via Roma per poi spostarsi in via Vittorio Veneto, davanti all’ufficio postale centrale di Torre del Greco, dove il 39enne è stato brutalmente aggredito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, allertati dai residenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti servendosi innanzitutto dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

All’inizio sarebbero volati insulti, urla e spintoni. Dai video poi si vedrebbero chiaramente alcuni ragazzi inseguire altre persone, fino a raggiungere il culmine della violenza in via Vittorio Veneto dove il 39enne sarebbe stato accerchiato dal branco ricevendo tra le 12 e le 17 coltellate.

L’uomo, un commerciante residente nella zona periferica di Torre del Greco, sarebbe stato accerchiato dal gruppo di giovani e colpito ferocemente. Nonostante le profondi ferite sarebbe riuscito ad allontanarsi e raggiungere il pronto soccorso di via Montedoro.

Al momento la prognosi è riservata ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Il 39enne si sarebbe presentato al nosocomio in gravi condizioni, spingendo i medici ad effettuare un delicato intervento chirurgico.