Ore di apprensione a Napoli, Immacolata è scomparsa a 22 anni. La famiglia: “Aiutateci”

Ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni, originaria di Pomigliano D’Arco, sparita nel nulla dalla mattinata di ieri. A lanciare l’allarme è stata la famiglia della giovane.

Scomparsa da Napoli Immacolata, la ragazza di 22 anni

Stando a quanto emerso, la ragazza si sarebbe resa irraggiungibile dalle ore 10:00 della mattinata di domenica. Immacolata sarebbe scomparsa nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale e dintorni.

Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, i familiari hanno presentato denuncia dai carabinieri e hanno fatto girare un appello sui social per ritrovare la ragazza. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti.

“Si cerca Immacolata Panico, di 22 anni, originaria di Pomigliano d’Arco. La ragazza è scomparsa nella zona di Napoli (Centro Direzionale e dintorni) oggi, domenica 31 maggio, intorno alle ore 10:00. Indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e tacchi rosa“ – si legge nell’appello dei familiari.

“COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO: se avete informazioni utili o pensate di averla avvistata, contattate immediatamente le forze dell’ordine al 112 oppure i familiari al numero 320 0213717. Vi preghiamo di condividere questo appello il più possibile, specialmente tra le zone di Pomigliano d’Arco, Napoli e comuni limitrofi. Aiutateci a ritrovarla”.

Fornita anche la descrizione fisica della ragazza: alta 1.60 m, di corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani.