Domani musei, castelli e parchi archeologici gratis: i siti da vedere a Napoli e in Campania
Giu 01, 2026 - Veronica Ronza
Castello Aragonese di Baia - Foto: Josi Gerardo Della Ragione
Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e parchi archeologici di proprietà statale, in Italia, saranno visitabili con ingresso gratis, con tante meraviglie da ammirare ache a Napoli e in Campania.
Musei gratis 2 giugno 2026 a Napoli e in Campania
Si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito nei siti della cultura anche nella giornata del 2 giugno. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.
L’ingresso gratuito sarà poi replicato domenica 7 giugno per la Domenica al Museo, la manifestazione istituita ancora dal Ministero della Cultura che consente a cittadini, visitatori e turisti di accedere liberamente ai musei e parchi archeologici nella prima domenica del mese.
Musei gratis 2 giugno 2026 in Campania: l’elenco
- Palazzo della Dogana dei Grani e Area Archeologica dell’Antica Abellinum, Atripalda, Avellino;
- Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano, Avellino;
- Teatro Romano di Benevento, Benevento;
- Centro Operativo di Benevento, Benevento;
- Reggia di Caserta, Caserta;
- Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo, Caserta;
- Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli, Napoli;
- Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, Bacoli, Napoli;
- Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;
- Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli;
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
- Archivio di Stato di Napoli, Napoli;
- Certosa e Museo di San Martino, Napoli;
- Palazzo Reale di Napoli, Napoli;
- Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
- Museo della Ceramica in Villa Floridiana, Napoli;
- Museo Archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento, Napoli;
- Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli, Napoli;
- Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Pozzuoli;
- Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli, Salerno;
- Certosa di San Lorenzo, Padula, Salerno;
- Museo Archeologico di Pontecagnano e Parco Archeologico, Pontecagnano, Salerno;
- Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina, Salerno;
- Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Sarno, Salerno.