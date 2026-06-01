Domani musei, castelli e parchi archeologici gratis: i siti da vedere a Napoli e in Campania

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e parchi archeologici di proprietà statale, in Italia, saranno visitabili con ingresso gratis, con tante meraviglie da ammirare ache a Napoli e in Campania.

Musei gratis 2 giugno 2026 a Napoli e in Campania

Si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito nei siti della cultura anche nella giornata del 2 giugno. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

L’ingresso gratuito sarà poi replicato domenica 7 giugno per la Domenica al Museo, la manifestazione istituita ancora dal Ministero della Cultura che consente a cittadini, visitatori e turisti di accedere liberamente ai musei e parchi archeologici nella prima domenica del mese.

Musei gratis 2 giugno 2026 in Campania: l’elenco