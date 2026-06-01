Donna trovata morta al Centro Direzionale di Napoli

Una donna è stata trovata morta questa mattina, lunedì 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli. A fare il ritrovamento sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. La vittima è ancora in corso di identificazione.

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma della compagnia di Poggioreale. Sul luogo del ritrovamento si è recato anche il magistrato di turno per i primi accertamenti del caso.

Nessuna pista esclusa, si valuta anche l’ipotesi del suicidio

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella del suicidio: la donna potrebbe essersi tolta la vita gettandosi da un edificio della zona.

Per consentire i rilievi del caso, agenti della Questura di Napoli e della Polizia Municipale hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche un’ambulanza del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.