Cinema sotto le stelle sulle spiagge di Napoli: un mese di film a ingresso gratis per tutti

Dal 5 al 28 giugno 2026 torna Arena, la rassegna di cinema all’aperto ad ingresso gratis che si terrà sulle spiagge di Napoli, portando dieci pellicole d’autore sugli arenili più belli della città.

Cinema sotto le stelle gratis sulle spiagge di Napoli: programma

Arena, giunta alla sua terza edizione, è promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2026. La manifestazione torna dopo lo straordinario successo di pubblico registrato nelle estati del 2024 e del 2025 con le proiezioni sotto le stelle al Lido Mappatella (Rotonda Diaz) e Vico I Marina (San Giovanni a Teduccio).

Il programma è curato da NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Ogni appuntamento è introdotto, a partire dalle ore 20:30, da incontri e approfondimenti con registi, attori e ospiti speciali, moderati dal giornalista e critico cinematografico Gianmaria Tammaro.

Quest’anno la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e NEST – Napoli Est Teatro compie un ulteriore passo avanti: accanto alla magia della settima arte sulle spiagge cittadine, prende infatti forma una nuova opportunità dedicata ai giovani del territorio. Nasce così “I mestieri del cinema”, un percorso gratuito di formazione professionale pensato per offrire ai partecipanti uno sguardo privilegiato sul lavoro che si svolge dietro le quinte di una produzione cinematografica e audiovisiva.

L’iniziativa si terrà il 27 e il 28 giugno negli spazi del NEST – Napoli Est Teatro e proseguirà nel mese di settembre presso la Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti. Attraverso incontri, testimonianze e momenti di confronto con professionisti del settore, i partecipanti potranno approfondire le diverse competenze che contribuiscono alla realizzazione di un film: dagli stunt e dalla sicurezza sul set con Marco Langellotti, alla regia con Edoardo De Angelis ed Emanuele Palamara, dalla sceneggiatura con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero all’arte della parrucca cinematografica con Gaetano Panico, fino alla luce e alla costruzione dell’immagine con Michele D’Attanasio.

Tutti i film gratis in programma: il calendario completo

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

Venerdì 5 giugno Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

Gioia mia di Margherita Spampinato (2025) Sabato 6 giugno Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista Edoardo De Angelis

Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista Edoardo De Angelis Domenica 7 giugno Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con il regista Alessandro Rak

Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con il regista Alessandro Rak Giovedì 11 giugno Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi. Incontro con il regista Mario Martone

Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi. Incontro con il regista Mario Martone Venerdì 12 giugno La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista Massimiliano Gallo

La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista Massimiliano Gallo Sabato 13 giugno La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo

La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo Domenica 14 giugno 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026) – Incontro con l’attore Francesco Gheghi

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

Venerdì 26 giugno Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista Mara Fondacaro

Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista Mara Fondacaro Sabato 27 giugno Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista Domenica 28 giugno Nero di e con Giovanni Esposito (2025) – Incontro con il regista e attore Giovanni Esposito e con l’attrice Susy Del Giudice

PERCORSO I MESTIERI DEL CINEMA

NEST – Napoli Est Teatro | Via Bernardino Martirano 17

Sabato 27 e domenica 28 giugno Stunt e sicurezza sul set – Due incontri con Marco Langellotti

Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti | Via Toledo 348

Settembre Regia – Due incontri con Edoardo de Angelis ed Emanuele Palamara

Regia – Due incontri con Edoardo de Angelis ed Emanuele Palamara Settembre Sceneggiatura – Due incontri con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero

Sceneggiatura – Due incontri con Maurizio Braucci e Bruno Oliviero Settembre La parrucca nel cinema: arte, tecnica e identità di personaggio – Incontro con Gaetano Panico

La parrucca nel cinema: arte, tecnica e identità di personaggio – Incontro con Gaetano Panico Settembre Luce e immagine – Due incontri con Michele D’Attanasio

Ingresso gratuito a tutte le proiezioni serali sulle spiagge e a tutti gli appuntamenti del percorso di formazione professionale, fino a esaurimento posti.