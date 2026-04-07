Anche Fratelli d’Italia, con molta probabilità, appoggerà il candidato sindaco Giovanni Ciaramella alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un paio di settimane fa Ciaramella aveva ufficializzato la propria candidatura, con il sostegno di Lega e Forza Italia: una coalizione con la clamorosa assenza del partito più votato alle scorse politiche, quello cui appartiene il Presidente del Consiglio in carica.

Fratelli d’Italia appoggerà Ciaramella: l’incontro con Sangiuliano

Dopo la fuga di un’indiscrezione secondo la quale sarebbe stato proprio Sangiuliano candidato sindaco di Portici, il secondo dell’area del centro destra, è avvenuto l’incontro tra Ciaramella e l’ex ministro. Nonostante manchi l’annuncio ufficiale, la stretta di mano tra i due ed un commento dello stesso Ciaramella suggeriscono una prossima entrata nella coalizione di Fratelli d’Italia.

D’altra parte l’unità del centrodestra è la strada maestra affinché si possa riuscire ad eleggere almeno un paio di consiglieri comunali, dopo la clamorosa e scottante esclusione alle elezioni del 2022, quando neanche l’aspirante primo cittadino, Mauro Mori, riuscì ad entrare in Consiglio. Ad incidere su quel flop furono principalmente le divisioni all’interno dei partiti e della coalizione, elemento a quanto pare sulla strada del superamento.