Elezioni a Portici, Ciaramella candidato di FI e Lega. Coalizione PD, si litiga su Verde e Manzo

La coalizione guidata dal PD di Portici in crisi. Dopo Fernando Farroni ha ufficializzato la propria candidatura anche Giovanni Ciaramella, che sarà sostenuto da una coalizione di centro destra (senza Fratelli d’Italia) : l’obiettivo è quello di eleggere almeno un paio di consiglieri, un traguardo clamorosamente mancato negli anni addietro.

Ciaramella candidato sindaco a Portici

Ciaramella è sostenuto da Forza Italia, Lega e diverse altre liste civiche. Sorprende il mancato appoggio (almeno per ora) di Fratelli d’Italia: il partito più votato alle scorse politiche, espressione del Presidente del Consiglio in carica, non riesce a interloquire fruttuosamente con quelli che dovrebbero essere i propri alleati naturali. Incidono maggiormente, divisioni, antipatie e personalismi. D’altra parte, se il centro destra non era riuscito a far eleggere neanche un consigliere è perché ci sono gravi problemi, sia sul fronte della compattezza che delle reali proposte per i cittadini.

Manca il candidato sindaco sostenuto dal PD: la “lotta” tra Verde e Manzo

Il gioco delle alleanze ha funzionato soltanto a sinistra, escluso naturalmente il Partito Democratico. Fernando Farroni è infatti il candidato appoggiato da una coalizione formata da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana con i Verdi, Casa Riformista, Noi di Centro, Avanti, insieme alle realtà civiche Oltre, Viviamo Portici e alla lista Fernando Farroni Sindaco. Fallito dunque il proposito di replicare il campo largo che funziona a livello nazionale e regionale.

A quanto pare, chi vede i motivi della divisione del centro sinistra nei diktat dell’ex sindaco Enzo Cuomo, oggi assessore regionale, si sbaglia. Fonti qualificate sostengono che l’ex primo cittadino sia “entrato in partita” soltanto negli ultimissimi giorni, quando i giochi nel campo largo già erano conclusi con l’ufficializzazione della candidatura di Farroni, avvenuta lo scorso 18 marzo (ma l’annuncio ufficioso era giunto parecchio tempo prima).

Quale sarà il ruolo di Enzo Cuomo, se lo avrà?

Il ruolo di Cuomo – presumibilmente – sarebbe in primis quello di ricompattare la coalizione a guida PD, che per forza di cose si identificava (ed in parte si identifica ancora) nell’uomo che è stato sindaco complessivamente per un ventennio. Senza Cuomo in campo in prima persona, le dinamiche cambiano. I nomi dei possibili successori al vertice della coalizione sono quelli di Luca Manzo, vice sindaco uscente, e Florinda Verde, assessore uscente. Resta da vedere chi e cosa sposterà l’ago della bilancia, anche se pare che proprio quest’ultima sia la più accreditata ad aspirare al ruolo di primo cittadino, se non altro per l’appartenenza della stessa al PD (mentre Manzo sarebbe favorito dalle liste civiche).

Infine la parola toccherà ai cittadini porticesi, ai quali poco interessano le lotte per le investiture. Ci sono le sfide e i problemi reali da affrontare, quelli che incidono sulla qualità della vita della comunità.