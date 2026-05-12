Chi è Antonio, ucciso a Ponticelli nella sua auto. La moglie: “Mio marito vittima innocente”

Si chiamava Antonio Musella ed era soprannominato ‘o muccuso la vittima dell’agguato avvenuto questa notte a Ponticelli, alla periferia est di Napoli. L’uomo sarebbe stato rinvenuto in fin di vita all’interno della sua automobile in via Cupa Vicinale Pepe.

Chi era Antonio Musella: la vittima dell’agguato a Ponticelli

La sparatoria si sarebbe verificata nel cuore del Lotto 6 di Ponticelli mentre l’uomo, di 51 anni, si trovava a bordo della sua auto, rinvenuta poi crivellata di colpi sulla parte anteriore. Sarebbero stati i residenti, dopo aver udito gli spari, ad allertare il 113. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare ma proprio poco dopo il suo arrivo sarebbe deceduto.

Antonio, stando a quanto comunicato dagli inquirenti, era già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti ma a suo carico non risulterebbe alcun tipo di legame con associazioni di stampo mafioso. Si indaga, dunque, sul movente dell’omicidio che sembra avere tutte le caratteristiche di un agguato di camorra ma, vista l’estraneità della vittima ai gruppi camorristici, non si escludono motivazioni personali.

“Mio marito è una vittima innocente” – avrebbe detto la moglie, accorsa sul posto, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno. Intanto proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell’omicidio. Al vaglio degli inquirenti anche le informazioni contenute nel cellulare della vittima per cercare di ricostruire i suoi ultimi momenti di vita.