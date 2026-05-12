Lovefest sceglie Napoli, è tra i festival più amati d’Europa: tra gli ospiti c’è il dj Sven Väth

Dopo aver conquistato migliaia di clubber nel Sud-est Europa, Lovesfest, uno dei festival musicali più amati d’Europa, sceglie Napoli per il suo debutto internazionale: l’appuntamento è sabato 16 maggio, dalle ore 16:00 a mezzanotte, presso l’ex Base Nato di Bagnoli.

Lovefest sceglie Napoli: il festival mondiale più amato d’Europa

Nato quasi 20 anni fa in Serbia e diventato fin dagli esordi uno degli eventi più amati dagli appassionati di musica elettronica, Lovefest rompe i confini e sceglie l’Italia come prossima tappa del suo tour, Napoli per la precisione.

Sarà proprio la città partenopea, dunque, a dare il via ad un evento immersivo unico che si propone come ponte culturale, pronto ad unire la scena balcanica a quella mediterranea, in un viaggio fatto di energia e pura avanguardia musicale. L’evento è organizzato in collaborazione con Mixmax Italy col supporto di Parallel Global.

Protagonista in console, per l’occasione, “Papa” Sven Väth, dj e produttore, tra i pionieri della musica techno tedesca e tra maggiori esponenti della scena elettronica mondiale. Una vera e propria leggenda vivente, fondatore tra l’altro della Cocoon Recordings e noto per i suoi incredibili set all’insegna di rari dischi in vinile.

Oltre alle sue chicche, sabato, si potrà “assaporare” il gusto sofisticato di dj Traumer e il groove trascinante di Manda Moor, supportati dalle sonorità di Elbio & Denis. E non mancherà il ritmo dei talenti balcanici 7OGI e Gostoja, mentre, il sound locale sarà rappresentato dal napoletano Chris Bowl, a suggellare l’unione tra identità territoriale e respiro globale.

L’evento di Napoli rappresenta, però, solo il primo capitolo di Love Unfolding, ambiziosa evoluzione del “Tuborg Lovefest”, cresciuto fino a diventare uno dei festival più premiati d’Europa, apprezzato per la cura delle location e per line-up, che mescolano leggende del settore a talenti underground.

Quest’anno, infatti, per la prima volta, il festival principale, ambientato a Vrnjačka Banja (Serbia), si sdoppierà su due weekend (7-8 e 14-15 agosto), creando un’esperienza più fluida e flessibile per la sua community internazionale. E, in un’ottica di integrazione totale tra le tappe del tour, tutti i possessori di un biglietto per il Tuborg Lovefest 2026 (Serbia) potranno accedere gratuitamente all’evento partenopeo, previa registrazione online. Un gesto, che rafforza il legame tra i sostenitori dell’appuntamento e punta a trasformare l’estate 2026 in un unico, grande viaggio musicale.