Hantavirus, il 24enne di Torre sta bene. Direttore Asl ai cittadini: “Non vi preoccupate”

Sta bene e non presenta sintomi il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo dello stesso volo della 69enne poi deceduta per Hantavirus. La situazione, come comunicato dalle autorità sanitarie, resta sotto controllo e la diffusione del virus resta, in queste condizioni, altamente improbabile.

Hantavirus, l’aggiornamento sul 24enne di Torre del Greco

Il 24enne, puramente per scopi precauzionali, è stato sottoposto ad un periodo di quarantena, con monitoraggi costanti effettuati dal personale sanitario. A confermarlo è il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, Carmine Carbone, che ha voluto tranquillizzare la cittadinanza.

Intervenuto alla trasmissione Campania 24, su Canale 9, Carbone ha spiegato che le condizioni di salute del 24enne non fanno presagire alcuna positività al virus. “Non c’è assolutamente da preoccuparsi. Le disposizioni emanate ieri sera dal Ministero della Salute, hanno ridefinito i criteri legati ai contatti stretti e a quelli ad alto e basso rischio” – ha spiegato.

Il giovane marittimo si era imbarcato sullo stesso aereo della donna, passeggera della nave e moglie del paziente zero. La 69enne, per le sue condizioni di salute, sarebbe stata accompagnata all’uscita del velivolo dal personale di bordo prima ancora del decollo. In ogni caso, anche in quel breve lasso di tempo, si trovava a debita distanza dal 24enne napoletano.

“Il ragazzo viene interessato ogni giorno da controlli da parte di una nostra squadra i cui componenti si preoccupano di controllare la sua temperatura corporea, se presenta difficoltà respiratorie e se ci sono altri problemi, come ad esempio la presenza di diarrea” – ha chiarito ancora il direttore.

“Visto che il mutato cambiamento delle condizioni climatiche può comportare, con un maggiore contatto tra essere umano e roditori, si invita i cittadini a rispettare le norme legate all’igiene dei nostri ambienti, come ad esempio una corretta raccolta differenziata e una costante attenzione ad eliminare le erbacce”.