È napoletano il campione d’Italia di sci: Pasquale a 14 anni batte tutti e vince l’oro

E’ napoletano il campione d’Italia di sci alpino: si chiama Pasquale Greco, dello sci club di Napoli, ed ha conquistato l’oro nella quarta giornata dei Campionati Children in corso di svolgimento a Pila, in Valle d’Aosta.

Sci alpino, il campione d’Italia è napoletano: la vittoria

Il giovane è stato premiato come campione italiano di slalom gigante della categoria ragazzi, aggiudicandosi il primo titolo italiano nella categoria maschile: si tratta del primo premio del genere ottenuto da uno sportivo napoletano.

Pasquale Greco classe 2012 ha disputato la prima manche classificandosi in quarta posizione, ma dopo una strepitosa seconda prova nella quale ha fatto registrare il secondo tempo assoluto è balzato in testa alla classifica. Alle sue spalle il valdostano Mattia Pedoja Maso che era al comando dopo la prima prova, superato con un distacco di 3/100 di secondo.

“Pasquale ha messo gli sci per la prima volta con noi e ha sempre gareggiato con i colori dello sci club Napoli. Un fedelissimo che ha seguito un percorso di preparazione costante e coerente che lo ha portato a questo magnifico risultato” – ha dichiarato Stefano Bosio, suo allenatore e uno dei tracciatori della gara.

In questi giorni di gare Pasquale Greco si è classificato al 13.mo posto SuperG e al 16°nello skicross. Ai campionati italiani, iniziati l’8 aprile e terminati oggi, 12 aprile, hanno partecipato 420 atleti provenienti da tutta Italia, con 16 titoli in palio in 4 diverse specialità.

Fino ad oggi i migliori del Comitato Campano sono stati Beatrice Torino dello sci club 2010, arrivata 12esima in skicross tra le Ragazze e tra le Allieve Laura Grande Giacomelli del SAI, mentre nella categoria maschile i suoi compagni di squadra Matteo Bevilacqua e Lorenzo D’Acunto hanno ottenuto rispettivamente 10° e 13° posto in slalom.