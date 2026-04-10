Passeggio o Langella: gli scenari per la rinascita della Turris

Il futuro della Turris inizia a prendere forma anche fuori dal campo. Tra i nomi più caldi per la possibile nuova presidenza quello di Gianluca Passeggio, attuale numero uno del Portici, si affianca a quello di Giuseppe Langella, patron del Nola.

A confermare questi nomi è stato anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ai microfoni di Vesuvio Live ha confermato le voci già circolate sui profili coinvolti nel possibile riassetto societario. Secondo quanto emerso, Passeggio e Langella sarebbero attualmente i due principali candidati a riportare il calcio corallino a Torre del Greco. A questi, in posizione defilata, si aggiunge quella che è stata definita “pista romantica” con il progetto Turris United che prevede una rinascita dal basso con forze esclusivamente cittadine ma che, a quanto si apprende, preferirebbe proseguire il proprio percorso di promozione culturale ed identitario dei valori corallini senza un effettivo impegno dal punto di vista imprenditoriale e sportivo.

Il nodo titolo sportivo e lo scenario Portici

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio il titolo sportivo. Passeggio, infatti, potrebbe mettere su una compagine in grado di rimettere la Turris ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza.

Ma una serie di coincidenze sportive e societarie potrebbero favorire un “allineamento dei pianeti” auspicabile per la piazza torrese: grazie ad una serie di parametri favorevoli a Torre del Greco, in caso di valzer dei ripescaggi si aprirebbe addirittura la possibilità di un salto in Serie D.

Langella, qualora portasse in dote il titolo del Nola, potrebbe essere un passo avanti poiché i bianconeri militano attualmente in serie D ma sono reduci da una serie di risultati negativi da “crisi nera” che mettono la compagine a serio rischio playout. Una situazione che rende ancora più complessa e interessante ogni valutazione futura.

Un imprenditore tra calcio, ristorazione e turismo

La figura di Passeggio si distingue per un profilo imprenditoriale che appare decisamente consolidato. Attivo nel settore della ristorazione, della ricettività e dell’Ho.Re.Ca, tra presenze in prima persona ed imprese familiari è coinvolto in diverse attività legate al mondo del food e dell’accoglienza, tra cui “Don Peppe”, nota catena di ristorazione presente in diversi centri commerciali da nord a sud: quest’ultimo brand figura per essere anche il catering ufficiale nella tribuna autorità durante le partite del Napoli al Maradona.

La famiglia Passeggio opera anche nel settore turistico, con la gestione di due hotel a Napoli, elemento che rafforza ulteriormente il suo profilo manageriale e organizzativo.