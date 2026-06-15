Meteo, l’ondata africana sarà ancora più forte tra caldo opprimente e afa: quanto durerà

Stando alle previsioni meteo, l’ondata di caldo africano che sta facendo registrare temperature sempre più elevate al Sud, nei prossimi giorni si rivelerà ancora più intensa con picchi di 40 gradi e il ritorno delle notti tropicali.

Meteo, l’ondata di caldo sarà ancora più forte: fino a 40 gradi

Secondo le stime de Il Meteo, un’area di altra pressione di matrice sub-tropicale prenderà il sopravvento nel nostro paese, portando tanto caldo, un ulteriore rialzo delle temperature e l’inizio del tipico fenomeno estivo delle notti tropicali.

Il clima soleggiato del weekend ha rappresentato soltanto un anticipo di una fase di caldo destinata a diventare molto più intensa nei prossimi giorni. In diverse aree del Paese le temperature stanno già raggiungendo livelli elevati, con valori prossimi ai 35 gradi, e dopo una breve parentesi instabile che caratterizzerà soltanto le zone muontuose, riprenderanno a salire sotto la spinta di un anticiclone sempre più forte e invadente.

Un fenomeno climatico favorito dalla presenza di una vasta depressione sull’Europa occidentale, capace di richiamare verso il Mediterraneo correnti molto calde provenienti dal Nord Africa. Masse d’aria sahariane raggiungeranno direttamente l’Italia dando il via, nella seconda metà della settimana, alla fase più intensa del caldo.

L’apice di questa ondata bollente sarà raggiunto probabilmente nel corso del weekend quando si registreranno valori termici nettamente superiori alle medie climatiche di giugno. In particolare sabato 20 giugno le Regioni affacciate sul versante tirrenico, la Sardegna e l’area interna più settentrionale della Puglia, potrebbero toccare massime di 38-39 gradi, arrivando anche fino ai 40 gradi.

Con il progressivo aumento dell’umidità, il caldo diventerà sempre più opprimente, accompagnato dall’afa che renderà l’aria quasi irrespirabile soprattutto nelle ore più calde della giornata. Una bolla rovente che farà sentire i suoi effetti anche di notte con le temperature minime che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi.

Una parentesi tipicamente estiva destinata a rivelarsi anche abbastanza lunga, estendendosi per diversi giorni consecutivi. Si tratterà, dunque, della prima significativa ondata di calore dell’anno, con temperature anomale rispetto alla media del periodo.