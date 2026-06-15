Avvelenamento da cocaina e thc, bambina ricoverata al Santobono di Napoli: ha 15 mesi

Una bambina di soli 15 mesi sarebbe finita all’Ospedale Santobono di Napoli per avvelenamento da cocaina e thc (principio attivo della cannabis).

Avvelenamento da cocaina: bambina di 15 mesi al Santobono

La situazione sarebbe precipitata quando la piccola avrebbe iniziato ad avere le convulsioni. La madre, in preda allo spavento, avrebbe deciso di portarla subito al pronto soccorso più vicino, l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Dopo aver effettuato i primi accertamenti e sospettando qualcosa di diverso rispetto ad una semplice crisi epilettica, i medici dell’ospedale nolano avrebbero deciso di trasferire la bambina al Santobono di Napoli per ulteriori accertamenti.

Qui è stata confermata la diagnosi: quella da avvelenamento da sostanze stupefacenti a seguito della positività riscontrata tramite gli esami tossicologici. Al momento, la bambina sta bene ma resta ricoverata per escludere qualsiasi tipo di conseguenza in attesa della disintossicazione completa.

Intanto sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato del Vomero per dare avvio alle indagini del caso. La madre non avrebbe saputo fornire spiegazioni in merito, limitandosi a raccontare di aver visto sua figlia in preda alle convulsioni.

Già dopo il primo ricovero a Nola erano scattati i controlli all’interno dell’abitazione di famiglia ma pare che non siano state trovate tracce di stupefacenti. Il papà, al momento della perquisizione, non era in casa né in ospedale con la moglie. Stando ai primi rilievi effettuati, avrebbe precedenti per spaccio di droga.