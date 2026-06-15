Napoli ovunque, concerto di Geolier al Maradona in diretta in tutto il mondo: come vederlo

Domenica 28 giugno 2026 il concerto di Geolier in programma allo stadio Maradona sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo su Prime Video e sul canale Twitch di Amazon Music. Un modo per consentire ai fan di seguire il live direttamente da casa.

Geolier: il concerto al Maradona live in tutto il mondo

Ad annunciarlo sui canali social ufficiali è Amazon Music: “Da Napoli live in tutto il mondo, per Napoli live in tutto il mondo, con Napoli live in tutto il mondo. In esclusiva dallo Stadio Maradona, per l’ultima data del tour negli stadi, in diretta in tutto il mondo”.

L’annuncio è stato condiviso anche dallo stesso artista, attualmente impegnato nel tour degli stadi. La diretta avrà inizio alle ore 21:00 di domenica 28 giugno, la terza ed ultima data in programma a Napoli. Il live, dallo stadio partenopeo, sarà visibile in tutto il mondo.

Un importante traguardo per il cantante napoletano divenuto ormai un fenomeno globale, vantando una platea di pubblico sempre più internazionale oltre a collaborazioni con diversi colossi della scena rap e non solo (tra gli ultimi il celebre statunitense 50 Cent).

Il tour Geolier Stadi 2026 si conclude nella sua città, dopo le tappe di Termoli (Arena del Mare), Milano (Stadio San Siro), Roma (Stadio Olimpico) e Messina (Stadio Franco Scoglio). A luglio partirà, invece, il Geolier Summer Festival Tour con i concerti di Firenze (Florence Music Festival – Visarno Arena), Bari (Oversound Music Festival – Arena del Levante), Riccione (Riccione Music City) e Santa Maria del Cedro (Tirreno Festival – Arena dei Cedri).