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ALLERTA METEO in Campania, venti molto forti e rischio mareggiate: da quando

Apr 12, 2026 - Veronica Ronza

Previsioni meteo a Napoli e in Campania

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una avviso di allerta meteo valido dalle 23:59 di oggi, domenica 12 aprile, fino alle 14 di domani, lunedì 13 aprile.

Allerta meteo in Campania del 13 aprile: l’avviso

L’allerta, per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte, riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. 

Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico. Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.

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allerta meteoProtezione Civile Campania
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre