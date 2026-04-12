Lacrime a Napoli per Francesca, la giovane ricercatrice è morta: aveva 29 anni

Dolore a Napoli per la scomparsa di Francesca Sveva Cicala, giovane ricercatrice napoletana morta a soli 29 anni a causa di un brutto male.

Napoli, morta Francesca: giovane ricercatrice di 29 anni

Il decesso è avvenuto lo scorso 9 aprile dopo una lunga battaglia contro la malattia, un tumore al cervello che la giovane stava combattendo con tutte le sue forze. Tra pochi mesi, precisamente a luglio, avrebbe festeggiato i suoi 30 anni.

Una giovane donna dalla bellezza disarmante, biotecnologa e profondamente dedita alla ricerca scientifica, Francesca Sveva si era laureata presentando una tesi proprio sulla sua malattia e fino alla fine ha portato avanti la sua passione per la ricerca in ambito medico.

I primi segnali della malattia sarebbero apparsi nel 2022 quando, a seguito di una crisi epilettica, le sarebbe stata riscontrata la presenza di una massa tumorale. Dopo un primo intervento chirurgico, la giovane si sarebbe sottoposta a cicli di chemioterapie e radioterapie, affrontando la sua più grande battaglia con forza e coraggio.

Nel dicembre del 2024 è riuscita ugualmente ad eccellere durante la discussione della tesi, incentrata sul glioblastoma e la mutazione delle cellule di cui soffriva, scritta interamente in inglese, riuscendo a conseguire la laurea magistrale. Il suo studio è stato riconosciuto ufficialmente con un premio per la miglior tesi dell’anno.

A luglio del 2025 poi si sarebbe presentata una recidiva, con il ritorno della malattia, ma anche in quel momento Francesca avrebbe portato avanti con tenacia i suoi studi, iscrivendosi ad un master universitario.

I funerali si sono svolti presso la chiesa di San Carlo alle Mortelle dove in molti, tra amici, familiari e conoscenti, sono accorsi per dare l’ultimo saluto alla 29enne. La storia di Sveva, come raccontato dalla sorella a Il Mattino, “è un esempio di coraggio e amore per gli altri”.