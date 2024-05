A Napoli il villaggio di Alice di 40 mila mq, 4 mesi di magia: sconti del 50% sui biglietti

Dall’1 giugno al 30 settembre 2024 This is Wonderland arriva a Napoli con Alice, Lost Inside You, uno degli eventi più spettacolari dedicati al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie che trasformerà la Mostra d’Oltremare in un vero e proprio regno fiabesco. I biglietti sono già disponibili ed acquistabili online.

This is Wonderland, a Napoli il regno di Alice: date e biglietti

Per tutta l’estate il villaggio di oltre 40.000 mq, allestito presso la zona del Laghetto di Fasilides della Mostra, darà spazio a scenografiche installazioni luminose, spettacoli inediti e food experience a tema, ospitando oltre 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo e lo Shisha Bar allestito secondo lo schema stilistico dell’intero scenario.

Un vero e proprio percorso narrativo che consentirà ai visitatori di diventare protagonisti di un’ambientazione magica, caratterizzata dall’inestimabile fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Con This is Wonderland grandi e piccini avranno la possibilità di “entrare” letteralmente nella favola, oltrepassando limiti spaziali e temporali.

Saranno oltre 18 le aree tematiche costellate di illuminazioni e opere d’arte che incanteranno la platea tra la famosa serratura gigante, la stanza degli specchi, il percorso della Regina di Cuori e tante altre attrazioni. Il villaggio è visitabile tutti i giorni dall’1 giugno al 30 settembre 2024 dalle ore 19:00 alle 1:00 con ultimo ingresso alle 23:45.

I biglietti sono già acquistabili online, sulla piattaforma TicketOne. Di seguito i prezzi validi dal lunedì al giovedì: adulti 13,50 euro; ridotto 4-12 anni 11,50 euro; ridotto over 65/accompagnatore disabile 12,50 euro; family pack 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) 10,25 euro. I bambini fino ai 3 anni di età e le persone con disabilità certificata superiore al 70% entrano gratis. Dal venerdì alla domenica le tariffe sono le seguenti: adulti 16,50 euro; ridotto 4-12 anni 13,50 euro; ridotto over 65/accompagnatore disabile 14,50 euro; family pack 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) 14,00 euro

Fino al 31 maggio, inoltre, collegandosi all’apposita sezione sul sito di This is Wonderland è possibile ottenere uno sconto del 50% sul costo del biglietto, valido per gli ingressi del primo weekend dell’evento, l’1 e 2 giugno. In questo modo il biglietto intero, ad esempio, verrà a costare circa 8 euro.