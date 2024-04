Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore della SSC Napoli. Come riportato anche da Il Mattino, spuntano nuovi dettagli sul contratto faraonico che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha preparato per lui assieme a Chiavelli e a tutto lo staff legale del club.

Conte nuovo allenatore del Napoli, le cifre del contratto faraonico: clausola choc in suo favore

Il tecnico leccese è pronto a firmare un accordo da 50 milioni lordi su base triennale. Conte percepirà uno stipendio di circa 8 milioni netti a stagione, comprensivi di bonus sportivi in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati. De Laurentiis gli avrebbe inoltre lasciato carta bianca sul mercato, ma non solo: il numero uno partenopeo è pronto ad inserire all’interno delle condizioni una clausola senza precedenti.

Qualora l’ex commissario tecnico della nazionale italiana volesse liberarsi da qualsiasi vincolo lavorativo con il Calcio Napoli autonomamente, avrebbe la possibilità di farlo senza dover pagare penali, come invece è stato per Luciano Spalletti. Una concessione che per De Laurentiis rappresenterebbe una vera e propria novità nel proprio modus operandi: guardando alla sua storia alla guida della società azzurra, un accordo unilaterale nei confronti della controparte non si era mai verificato prima.