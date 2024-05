Annunciato come obiettivo prioritario del Paris Saint-Germain per compensare la partenza di Kylian Mbappé quest’estate, Khvicha Kvaratskhelia è ancora lontano dall’essersi stabilito nella capitale francese. Secondo le ultime informazioni raccolte dai francesi di Footmercato, la squadra italiana non ha intenzione di rinunciare al crack georgiano.

Il Paris Saint-Germain si prepara a cambiare epoca. Dopo sette anni trascorsi con la maglia parigina, Kylian Mbappé, che ha appena ufficializzato la sua partenza, lascerà il club della capitale il prossimo giugno per passare al Real Madrid, come rivelato all’inizio del 2024.

Intrigo Kvaratskhelia, annuncio dalla Francia: “Altro che PSG, c’è l’accordo per il rinnovo”

Orfano di capocannoniere della storia della squadra dell’Ile-de-France, il consiglio di Rouge et Bleu sta quindi lavorando duramente per costruire il futuro volto dei campioni di Francia. Ma con quali elementi? In quest’ottica, la stampa europea ha rivelato, nelle ultime ore, che Luis Campos ed il suo staff avevano fatto di Khvicha Kvaratskhelia la priorità del prossimo mercato estivo. Se però La Gazzetta dello Sport afferma che il Napoli vuole una somma compresa tra i 100 e i 120 milioni di euro per liberare la sua stella georgiana, il compito si preannuncia molto più complesso per la dirigenza parigina.

Più che una questione di soldi, secondo le ultime informazioni raccolte, i partenopei non avrebbero alcuna intenzione di separarsi dal 23enne esterno sinistro. Famoso per essere molto duro negli affari, il presidente napoletano Aurelio De Laurentiis non ha mai venduto un crack prima di tre anni al club.

Sotto contratto fino a giugno 2027 con il Napoli, il nativo di Tiflis è, infatti, considerato un dirigente essenziale del collettivo partenopeo agli occhi dei suoi dirigenti. In quest’ottica e sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Footmercato da una fonte vicina al rappresentante del giocatore, ha, oggi, una sola idea in mente: estendere il suo contratto.

Infatti, nonostante le numerose voci di mercato e l’interesse mostrato anche dal Barcellona, ​​pronto a fare il guastafeste in questa faccenda, Khvicha Kvaratskhelia non è attualmente considerato un candidato alla partenza. Peggio ancora, il Napoli intende rinnovargli la fiducia aumentandone considerevolmente gli emolumenti. Mentre il nazionale georgiano (28 presenze, 15 gol) – qualificato a Euro 2024 – guadagna oggi 1 milione di euro netti all’anno, il Napoli vorrebbe offrirgli uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti annui, il tutto accompagnato da una clausola rescissoria stimata in 150 milioni di euro. Un incremento notevole che testimonia, ancora di più, la stima riservata al giocatore ex Rubin Kazan.