Finisce il primo tempo sullo 0-0 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Clima surreale: gli azzurri mettono sotto i giallorossi ma continuano a commettere tanti errori tecnici. Partenopei per nulla brillanti sotto porta, nonostante il campo concesso dagli ospiti.

Napoli-Roma 0-0 all’intervallo: azzurri volenterosi ma imprecisi, clima surreale al Maradona

Dopo un avvio a ritmi bassi, gli uomini di Calzona prendono via via il pallino del gioco, complice una Roma decisamente sottotono, stanca e che si limita solo a difendere. Le occasioni migliori sono per i padroni di casa, che vanno vicinissimi al gol con Anguissa, Osimhen, Kvaratskhelia e Juan Jesus, ma soprattutto il primo e l’ultimo riescono a non trovare lo specchio a due passi dalla porta.

Napoli volenteroso ma sfilacciato: in varie occasioni gli azzurri sono andati via in contropiede, lasciando i soli attaccanti a gestire le offensive senza accompagnarli. Emblematica l’occasione avuta da Osimhen, costretto a calciare da posizione defilata non avendo nessuno al centro da servire.

Il pubblico, presente in massa nonostante il vergognoso campionato disputato dai partenopei, alterna momenti di silenzio spettrale a folate di entusiasmo. Condizioni climatiche perfette: al Maradona splende ancora il sole e la temperatura è apprezzabile.