La fortuna continua a baciare la Campania: a Torre Annunziata vinti 96 mila euro al Superenalotto

Dopo la maxi vincita di venerdì mattina a Napoli con un “sei” da 101 milioni di euro, la Campania torna a festeggiare poco più di 24 ore dopo. Questa volta la sorte bacia Torre Annunziata: un fortunato e per ora anonimo giocatore. Costui, o costei, sabato 11 maggio ha centrato un “5” da 96.261,71 euro. Il tutto è stato reso noto solamente nella giornata odierna, e ovviamente non si conosce l’identità del vincitore. In Campania dunque si continua a festeggiare, con due vittorie in rapida successione.

Il Superenalotto premia anche a Torre Annunziata, centrato un “5” da quasi 100 mila euro

La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal “La boutique dei tabacchi” di corso Vittorio Emanuele III. Del vincitore però non ci sono ancora tracce, né tantomeno si sa ancora se la somma sia stata ritirata o meno nelle opportune sedi. Il nuovo jackpot nel frattempo è arrivato a 20,9 milioni di euro, soldi che saranno in palio per il concorso di domani sera, martedì 14 maggio con molte persone che tenteranno la fortuna, cercando di sfruttare il buon momento che sta vivendo la Campania.

Un momento fortunato per la Campania

Sui social nel frattempo è caccia al protagonista di questa vincita, che con tutta probabilità rimarrà anonimo come l’uomo “del sei” di venerdì mattina. Alcuni giornalisti in mattinata si sono recati presso il centro Sisal per sapere qualcosina di più su questa vincita, anche se i proprietari del locale non hanno potuto dare altre informazioni, visto che il punto vendita eroga ogni giorno tantissimi biglietti ed è quasi impossibile intercettare le tracce del vincitore. La Campania dunque in due giorni sbanca il montepremi. In attesa di scoprire se nei prossimi giorni qualche altro fortunato potrà inserirsi in questo momento magico.