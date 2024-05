Dopo 14 anni dall’ultima volta, il jackpot del SuperEnalotto torna a Napoli. Ad essere baciato dalla fortuna, un anonimo giocatore che aveva acquistato una schedina da soli 2 euro. La vincita è stata fatta in una tabaccheria di via Toledo, nel pieno centro cittadino, da nome ‘Bella ‘Mbriana’. Il nuovo milionario, come facilmente preventivabile, non si è palesato: difficile immaginare che possa avvenire.

SuperEnalotto, Napoli torna milionaria: centrato il jackpot con una schedina da 2 euro

Si tratta della nona vincita più alta di sempre, ottenuta con questa combinazione: 6,40,80,71,55,20 jolly 12-Superstar 75. A voler esser precisi, il valore complessivo del jackpot era di 101.511.953,21 euro. È il primo jackpot del 2024: l’ultima volta che qualcuno aveva “fatto 6”, risale al 16 novembre scorso: a Rovigo un fortunato vinse ben 85,1 milioni, acquistando una schedina da soli 3 euro.

Alla Rai, il proprietario della tabaccheria di via Toledo ‘Bella ‘Mbriana’, balzata inevitabilmente agli onori della cronaca per aver ‘regalato’ una gioia immensa al suo cliente, ha dichiarato: “Non so minimamente chi possa aver acquistato il biglietto, spero solo sia qualcuno che abita nella zona”. La città ha accolto con grande entusiasmo la notizia: “La fortuna bacia Napoli”, “È stato ‘o munaciello” alcuni dei commenti.